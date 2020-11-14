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吃西藥冬令進補要注意！有些中西藥材相遇易嚴重後遺症

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
胸腔病院藥師柯雅齡整理常見合併使用易出現嚴重後遺症的中西藥材。記者周宗禎／攝影
胸腔病院藥師柯雅齡整理常見合併使用易出現嚴重後遺症的中西藥材。記者周宗禎／攝影

天氣漸冷，許多民眾喜歡冬天吃藥膳食補，像是添加許多中藥材的四物雞、當歸鴨、藥燉排骨等，但這些日常食補可能影響我們服用的西藥療效，或是增加藥物不良反應的發生機率。

衛生福利部胸腔病院藥師柯雅齡指出，食補中的藥材份量不一定相同，民眾在食用時，攝取量難以掌握，故建議民眾在進行食療前最好事先諮詢專業醫療人員並評估自身健康狀況，且中藥與西藥服用時間應至少要間隔一個小時，以免進補不成反而危害自身健康。

柯雅齡舉出幾類最常見中藥與西藥交互作用造成影響，供民眾參考：例如中藥材當歸、人參與降血壓藥很容易相互作用， 這兩項藥材與芍藥、枸杞也易與抗凝血劑發生作用、增加出血風險，有在服用降血糖藥的民眾，遇到有人篸、地黃枸杞等中藥材食要特別留意，還有吃口服避孕藥的人最好避免吃到甘草。

胸腔病院院長黃紹宗提醒民眾，若是自行購買中藥材燉煮，最好到有信譽、重視衛生且具有合格販售證明的中西藥局或中藥房選購，並多觀察販售的藥材是否有變質。購買前需告知中醫師與藥師疾病史、過敏史，以及目前正在服用的藥物與健康食品等資訊，以便進行最完善的評估，提升食療安全，這樣才是聰明的強身之道。

中藥 食療

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