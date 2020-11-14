新冠確診者返家時曾搭高鐵 高鐵回應了

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，我國再增加3例新冠肺炎境外移入個案（案599至601），其中案599為40多歲本國籍女性，今年2月上旬至菲律賓探親，10月29日返台，該個案入境迄今無症狀，11月11日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，經複驗結果為陰性。為求慎重，又逢實驗室引進新的檢驗試劑，故將個案檢體再以新試劑進行檢驗，結果呈現陽性(Ct值33)，於今日確診。

莊仁祥說，該個案搭車返家約三小時，全程戴口罩，途中才接獲陽性通知，個案搭了防疫巴士（六名乘客），之後搭乘高鐵，所幸隔壁座位沒有乘客。

針對今指揮中心記者會宣布，境外移入確診案599曾搭乘高鐵，台灣高鐵公司做出以下三點聲明：

1.台灣高鐵公司於接獲相關衛生單位通知後，已立即針對該旅客行程起訖站，進行全面消毒，並將該旅客搭乘之列車送回基地，進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布；同時，曾經與該旅客接觸之站務人員及列車組員，高鐵公司已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。

2.台灣高鐵公司自疫情之初，即積極配合政府防疫政策進行各項措施，旅客進站時須配合量測體溫、自備口罩並佩戴；目前各車站每二小時執行清潔消毒一次，並於旅客經常經過之動線，增設酒精消毒液，協助旅客防疫。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒，敬請旅客安心搭乘。

3.高鐵公司強調，考量疫情仍未完全解除，敬請旅客乘車時全程配戴口罩；體溫超過37.5度的旅客，亦不得搭車，以維護自身及其他旅客的健康安全，敬請旅客配合各項防疫措施。