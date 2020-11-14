沒維修設備卻要修新區間車？ 台鐵基層高層看法不同調

斥資253億、被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車10月24日抵台，不過維修能量卻出現疑慮。據基層指出，原負責修PP自強號的高雄機廠，將接下修EMU900型及新城際列車的重責，卻無設備可修電聯車，要在第二期工程才能買足。原先高廠新添的PP自強號維修設備甚至用不上，改由花蓮機廠負責維修。

消息一出引發部分基層不滿，質疑買新車卻不買設備，未做長遠規畫，勞逸不均結果下，恐讓維修品質崩壞，且當員工還尚未學習到並且熟用車輛知識，可能危及行車安全。對此，台鐵尚無具體回應。不過上級認為PP自強號設備遷移並不會太過於麻煩，新區間車也要三年後才會陸續進廠大修，三年內由廠商保固，做一、二級檢修則由台北機務段和新竹機務段負責，員工心態也要改變，工作不可能一成不變。

目前台鐵共有花蓮機廠、台北機廠跟高雄機廠，共三大廠負責三級以上檢修工作。根據台鐵規畫，高廠搬新址後繼續修PP自強號和莒光號，且加上修未來新來的600輛城際列車。不過後來又決定要多休EMU900型通勤電聯車，礙於當初添購的都是PP自強號維修設備，EMU900型維修設備暫時開天窗。經過專案工程處核准，計畫於第二期工程買足，三年後才能應付大修EMU900型列車。

至於花廠目前修DMU、DRC等柴聯車，未來等南迴通車，EMU900型進來柴聯車會報廢，所以台鐵計畫移轉給380輛PP自強號給花廠修，惟新的維修設備仍在高廠，需要做遷移。北廠則礙於設備和人力，維持維修EMU800、700、600、500和普悠瑪號跟太魯閣號，光是EMU車種就超過950輛，難以負荷新的車種。

至於有北廠基層質疑，為何要把EMU800型委外維修，好不容易培養出來的維修人才，無法持續累積維修技術和傳承，台鐵等同自廢武功。據掌握，台鐵高層稍早透過內部訊息強調，以現在北廠的維修能量根本修不出車，明年EMU700型要做4A檢修，EMU800又要做三檢維修，思考維修能量不足才要外包。