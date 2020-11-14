天氣型態偏暖少雨 氣象專家：對水情相當不利

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁指出，梵高颱風通過菲律賓造成不小災害後，逐漸趨向越南，雖然它本身並未威脅台灣，但是外圍環流水氣配合東北季風影響，過去兩天仍為北部、東半部帶來不少降雨，宜蘭地區的降雨尤其明顯，昨天的雨量甚至接近單日豪雨等級，西半部雖然也有出現降雨，不過雨量不夠多，對於缺水的狀況來說幫助有限。

吳聖宇說，今天隨著梵高颱風持續遠離，外圍環流水氣開始減少，但是東北季風仍強，各地仍是雲量偏多的狀況，迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨，東北部局部地區仍有較多的累積雨量，中南部也會有局部短暫陣雨機會，整體天氣仍不穩定。

北台灣溫度偏涼，白天高溫僅22-24度，夜晚清晨低溫19-20度，濕涼的感受較明顯，中南部及花東地區白天高溫25-28度，夜晚清晨低溫21-23度，較為舒適。

明天台灣附近的水氣將更為減少，東北季風強度也逐漸減弱，風向轉為偏東風，整體天氣將趨於穩定，迎風面東半部仍有局部短暫陣雨機會，西半部則將恢復多雲到晴天氣。溫度也將回升，北台灣高溫回升到24-26度，濕涼的感覺可望明顯緩和，中南部及花東地區高溫可達26-29度，夜晚清晨各地低溫則在21-24度間。

他說，下周的天氣展望跟過去一段時間相比將有大幅度的轉變，受到太平洋高壓再度增強影響，北方冷空氣南下程度明顯減弱，暖空氣將會偏強，而且原本台灣南邊相當活躍的低壓擾動系統也將趨於平靜，整體大環境水氣減少轉乾，因此預期台灣附近會有一段時間、至少7-10天將是溫度偏暖，降雨偏少的天氣型態。

他說，尤其到了下周三、周四白天甚至會有超過30度以上的高溫出現機會，對比先前一段時間溫度偏涼且容易有雨的天氣，預期會是典型的秋老虎現象，雖然下周末東北季風仍會略為增強，但是目前來看強度有限，僅迎風面地區天氣有些變化，這種偏暖偏乾少雨的天氣型態對於未來一段時間的水情來說是相當不利的，提醒大家要持續節約用水。