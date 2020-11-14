快訊

台鐵區間車南港站傳3次爆炸聲 乘客：看見火光太恐怖了

綠委提案逼改黨徽 國民黨：國徽是依循國民黨黨徽設計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣型態偏暖少雨 氣象專家：對水情相當不利

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周三、周四白天甚至會有超過30度以上的高溫出現機會。本報資料照片
下周三、周四白天甚至會有超過30度以上的高溫出現機會。本報資料照片

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁指出，梵高颱風通過菲律賓造成不小災害後，逐漸趨向越南，雖然它本身並未威脅台灣，但是外圍環流水氣配合東北季風影響，過去兩天仍為北部、東半部帶來不少降雨，宜蘭地區的降雨尤其明顯，昨天的雨量甚至接近單日豪雨等級，西半部雖然也有出現降雨，不過雨量不夠多，對於缺水的狀況來說幫助有限。

吳聖宇說，今天隨著梵高颱風持續遠離，外圍環流水氣開始減少，但是東北季風仍強，各地仍是雲量偏多的狀況，迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨，東北部局部地區仍有較多的累積雨量，中南部也會有局部短暫陣雨機會，整體天氣仍不穩定。

北台灣溫度偏涼，白天高溫僅22-24度，夜晚清晨低溫19-20度，濕涼的感受較明顯，中南部及花東地區白天高溫25-28度，夜晚清晨低溫21-23度，較為舒適。

明天台灣附近的水氣將更為減少，東北季風強度也逐漸減弱，風向轉為偏東風，整體天氣將趨於穩定，迎風面東半部仍有局部短暫陣雨機會，西半部則將恢復多雲到晴天氣。溫度也將回升，北台灣高溫回升到24-26度，濕涼的感覺可望明顯緩和，中南部及花東地區高溫可達26-29度，夜晚清晨各地低溫則在21-24度間。

他說，下周的天氣展望跟過去一段時間相比將有大幅度的轉變，受到太平洋高壓再度增強影響，北方冷空氣南下程度明顯減弱，暖空氣將會偏強，而且原本台灣南邊相當活躍的低壓擾動系統也將趨於平靜，整體大環境水氣減少轉乾，因此預期台灣附近會有一段時間、至少7-10天將是溫度偏暖，降雨偏少的天氣型態。

他說，尤其到了下周三、周四白天甚至會有超過30度以上的高溫出現機會，對比先前一段時間溫度偏涼且容易有雨的天氣，預期會是典型的秋老虎現象，雖然下周末東北季風仍會略為增強，但是目前來看強度有限，僅迎風面地區天氣有些變化，這種偏暖偏乾少雨的天氣型態對於未來一段時間的水情來說是相當不利的，提醒大家要持續節約用水。

高溫 低溫

延伸閱讀

大雨特報！ 吳德榮：下周二起秋老虎高溫上看31度

梵高颱風強逼越南 鄭明典：很有破壞力的颱風

颱風梵高災情嚴重 菲律賓至少27死

疫情衝擊 菲律賓外來觀光收益下滑近8成

相關新聞

台鐵區間車南港站傳3次爆炸聲 乘客：看見火光太恐怖了

基隆市一名擔任教職的陳姓市民，今天上午搭區間車到南港要轉搭高鐵，他在臉書貼文說，在台鐵區間車上，在快進南港站時出現了3次...

大雨特報！ 吳德榮：下周二起秋老虎高溫上看31度

中央氣象局發布大雨特報，東北風及颱風外圍雲系影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

梵高颱風強逼越南 鄭明典：很有破壞力的颱風

中度颱風梵高在太平島北北西方630公里之海面上（鵝鑾鼻西南方1140公里之海面上），以每小時19公里速度，向西轉西北西進...

不能網購座位差 輪椅族看電影好累

想看電影不想人擠人、耗時排隊，動動手指，就可上網買。對輪椅族來說，雖可享半價優惠「愛心票」，但位置往往都是第一或最後排，...

耶誕城點燈 52天照亮新北

「二○二○新北歡樂耶誕城」昨晚開城點燈，由新北市長侯友宜點亮耶誕主燈秀，包含市民廣場燈區「市民經典童話世界」、站前廣場燈...

天氣型態偏暖少雨 氣象專家：對水情相當不利

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁指出，梵高颱風通過菲律賓造成不小災害後，逐漸趨向越南，雖...

讓人一秒就戀愛！盤點5大深藏不露的「超有才」直播主

現在人才輩出競爭激烈的情況下，各個直播主可謂十八般武藝樣樣精通，除了擁有讓人一秒戀愛的甜美長相，更是身懷絕技

吃不胖真的很痛苦啊！就算「不擇手段」也要變胖的10個方法

當大家都在討論自己是「胖之呼吸」，連呼吸都會胖的時候，總會有一種人跳出來說自己煩惱卻是吃不胖，飽受大家一頓白眼。然而許多人真有這樣的煩惱，尤其是男生，身形單薄讓人看起來很不可靠，但怎麼吃都不會胖的時候也是很痛苦

學生輕生事件頻傳 掌握求救訊號3撇步防憾事

近日校園發生多起輕生事件，諮商心理師強調，有自殺意念者常說出活著沒意義等話，或將心愛物品送人，都是重要求救訊號，身旁親友...

用「嘴巴」支持田寮洋 友善野鳥飯包17日起限量開賣

為推廣友善農業，新北市農業局及人禾環境倫理發展基金會合作，在11月17日至23日期間，在福隆火車站辦理田寮洋友善農產活動...

北北基宜大雨特報！ 各地零星短暫雨

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

科技防疫新突破 全球第一台自動鼻咽採檢機器人問世

新冠肺炎疫情持續在世界各國延燒，隨著天氣轉涼，冬季為上呼吸道疾病高峰期，加上近期境外移入病例增加，國內防疫仍應嚴陣以待。...

熱門新聞

愛犬半夜異常吠叫 媽出房門見「虐心一幕」淚崩：牠其實都懂

婚後過8年無性生活 人妻找上好友老公翻雲覆雨被罵爆

女友懷孕！男驚「交往11年沒性事」仍願娶 網嘆：工具人代表

POYA寶雅獨家限量開賣雙鋼印「MIT許願口罩」！首批到貨10萬盒

大雨特報！ 吳德榮：下周二起秋老虎高溫上看31度

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。