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學生輕生事件頻傳 掌握求救訊號3撇步防憾事

中央社 / 台北14日電
有自殺意念者常說出活著沒意義等話，或將心愛物品送人，都是重要求救訊號。 示意圖／Ingimage
有自殺意念者常說出活著沒意義等話，或將心愛物品送人，都是重要求救訊號。 示意圖／Ingimage

近日校園發生多起輕生事件，諮商心理師強調，有自殺意念者常說出活著沒意義等話，或將心愛物品送人，都是重要求救訊號，身旁親友可以3撇步給予關懷與理解，避免憾事發生。

面對高中、大學學生輕生事件頻傳，諮商心理師公會全國聯合會今天上午發布新聞稿呼籲全民提高警覺，諮商心理師林士傑表示，每當自殺事件發生後，很多人常責怪當事人自私、不替他人著想，卻不知道自殺者大多不是真的想結束生命，而是遇到自覺無法面對的困難，對未來的絕望與無助，讓他們不知該如何活下去。

林士傑說，這時身旁親友的支持、給予希望感，對有自殺念頭的人來說格外重要，「來自他人的關懷與理解」是避免自殺發生的主要要素，讓他們有更多勇氣面對困難。

實際上，有自殺意念的人往往會傳達出一些訊號，透過這些訊號向外求援，從「言語」和「行動」中可看出端倪。

諮商心理師石瀝新說，有自殺意念的人經常會說出「活著好沒有意義」、「沒有我好像對誰都沒差」、「沒有力氣繼續走下去」等言語，也可能將心愛的物品送給他人、寫遺書等，這時身旁的朋友只要發現異常警訊，即時給予陪伴、支持，就有機會阻止憾事發生。

如何陪伴有自殺意念者度過難關，林士傑傳授3大撇步，首先必須「傳達支持」，讓對方感受到關心，知道自己不會因為提出需求而被拒絕，或是給別人添麻煩。

其次是發揮同理心，讓對方感受到你們站在同一陣線，也會試圖理解他並接受他現在的狀態；最後，採取比較中性的方式描述現在的狀態，點出事實，並告訴對方你能如何幫助他，並談談對方的想法。

林士傑強調，自殺是多元因素造成的結果，因此處理自殺議題絕不可單打獨鬥，在提供親友支持力量時，務必尋求專業資源協助，透過親友、家庭、學校、醫療及社政系統拉起防護網，承接有自殺意念的學生。

林士傑也提醒，最近因天氣變化、期中考、疫情帶來的生活變動與壓力，確實可能出現情緒較低落的狀況，不妨尋求親友、輔導資源支持，若真的沒有訴說對象，也可以尋求自殺防治專線（1925）、張老師（1980）、生命線（1995）等單位協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

生命線

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