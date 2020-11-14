吃不胖真的很痛苦啊！就算「不擇手段」也要變胖的10個方法

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天生吃不胖錯了嗎

你身邊也有吃不胖的朋友嗎？當大家都在討論自己是「胖之呼吸」，連呼吸都會胖的時候，總會有一種人跳出來說自己煩惱卻是吃不胖，飽受大家一頓白眼。然而許多人真有這樣的煩惱，尤其是男生，身形單薄讓人看起來很不可靠，但怎麼吃都不會胖的時候也是很痛苦！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友說到不擇手段也要變胖的時候，到底有哪些方法呢？

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No.10 狂吃甜食

怕胖的人最忌諱甜食，因為高糖份往往代表高熱量，但對於不怕胖的人來說，享受甜食不用想這麼多，大快朵頤就對啦！不過還是要特別注意，吃過多的甜食除了容易發胖，根據《元氣網》報導，還可能造成誘發頭痛、容易長痘痘、加速皮膚老化等許多負面影響，還是要適可而止。

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No.9 少量多餐

一般人聽到少量多餐都是為了減重居多，目的是延緩每餐之間的飢餓感，避免攝取過多熱量。不過對於腸胃吸收不好，或是想要增重的人來說，每天少量多餐反而是個好方法，讓身體能夠更有效率吸收營養，胃口不好的人也能吃下更多東西，但前提是要確保每天攝取的熱量足夠。

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No.8 狂喝手搖飲

現在幾乎人人愛喝手搖飲，人手一杯的景象讓人見怪不怪，卻也成為許多人體重永遠減不下來，甚至不斷攀升的元兇！根據《ETtoday新聞雲》報導，一杯700ml全糖珍珠奶茶就含有12顆方糖量，超過每日建議攝取量不宜超過50公克，大約為10顆方糖的標準，絕對超容易胖！

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No.7 戒菸

如果說有什麼比較健康的變胖原因，戒菸絕對算的上是一筆，不少過來人分享，戒菸後容易有想要吃零食，滿足想吸菸的念頭，導致熱量攝取增加不少。根據《自由時報》報導，戒菸後血液循環改善，腸胃消化與吸收功能變的比較好，基礎代謝率也回復正常，也是導致體重短期間容易上升的原因。

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No.6 讓自己壓力大

根據《良醫健康》報導，壓力會造成自律神經處於亢奮狀態，因而壓抑副交感神經作用，導致消化功能變差，脂質代謝率跟著下降，脂肪變的更容易囤積；另外也會使壓力賀爾蒙上升，讓食慾大增之餘，也更容易囤積脂肪以幫助身體對抗外在壓力。這也是為什麼很多人工作後，體重就會不知不覺直線上升啦！

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No.5 生小孩

生小孩後身材開始走樣，是不少新手媽媽最在意的事情，當然這其中是為了肚子裡的小寶寶，讓寶寶得到充足的營養、健康發育的結果。不過如果本身體型屬於孕前瘦弱的人，由於懷孕期間都會建議增加一些體重，生完小孩反而有機會因此體態更健康。

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No.4 不運動

對於許多想減肥的人來說，恨不得可以有不須運動就可以瘦的懶人減肥法，不過換句話說，想變胖似乎也只要不運動就可以胖了。事實上對於許多想增重的人來說，也會建議不要做過度的有氧，在維持心肺效率的前提下，避免消耗過多熱量。

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No.3 每天買宵夜

宵夜是許多人心中的萬惡存在，尤其是在睡前，常常會因為肚子餓忍不住又破戒進食，加上吃完馬上睡覺的關係，更容易因此發胖。根據《ETtoday新聞雲》報導，雖然吃完馬上睡容易變胖，但為了避免消化不良，最好還是間隔兩小時以上才能一夜好眠！

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No.2 喝酒

很多人不知道，其實喝酒也超容易變胖。根據《三立新聞網》報導，喝酒就等同是喝油一樣，不僅啤酒熱量高，許多酒精濃度高的調酒熱量更高，如果再搭配下酒菜，很容易就會直接爆表，加上燈光美氣氛佳，容易不忌口的一杯接著一杯喝下去，想不胖都難啊！

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No.1 重訓

看了這麼多「不擇手段」的增重方法，其實對於身形瘦弱的人來說，最健康的還是透過重量訓練改變體態，加上許多人吃不胖是因為體質本身就不容易囤積脂肪，因此適當運動加上飲食來增加肌肉量，反而是更有效的方式，還能讓身體更健康，何樂而不為！

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【網路溫度計】提醒您－



◎吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月15日至2020年11月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『變胖的方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」