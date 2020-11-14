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讓人一秒就戀愛！盤點5大深藏不露的「超有才」直播主

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文／葛緯詩

網路世代催生直播風氣越來越盛行，吸引許多人紛紛加入直播主這個行業，但說到直播，可別以為仍停留在大家過去對它的印象，好像只要打開鏡頭搔首弄姿個幾下，就可以成為一名稱職的直播主。現在人才輩出競爭激烈的情況下，各個直播主可謂十八般武藝樣樣精通，除了擁有讓人一秒戀愛的甜美長相，更是身懷絕技，以下透過網路溫度計與浪LIVE合作的「網路口碑直播主」排行榜，盤點五位擁有讓人意想不到才藝的正妹主播，絕對讓你看完後也一秒被圈粉！


#薛薛(浪ID:1010909)

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目前浪LIVE平台上生活風格類擁有第二高粉絲數的薛薛，高挑身材加上亮眼的外型，讓許多粉絲一秒被攻陷，不僅如此，私底下對穿搭與美妝都小有研究的她，還有著「彩妝保養小教主」的封號，平日除了喜歡在個人IG上分享自己的生活日常，也喜歡分享許多穿搭與美妝保養的相關資訊，因此是不少知名專櫃品牌商的最愛合作對象，只要有精品活動主持需求第一個就會想到她。

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個性善良的薛薛，平常除了熱心助人，對小動物也都超有愛，加上直來直往不做作，卻又相當善解人意的「天使」個性，讓她人緣極佳之外與許多粉絲也都昇華成好朋友了。

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#克萊兒(浪ID:1279962)

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有著「鄉民大會女神」之稱的克萊兒，甜美的外表與嗓音，加上氣質出眾，是近年來廣告新寵兒，受到包括台灣大哥大、康是美等企業青睞，短短不到一年的時間就接了多達11支廣告，甚至與天后蔡依林同框，但就算因此行程滿檔，日前進行廣告拍攝連續長達16小時四處奔波，臉上仍然看不出一絲疲倦，並且保持招牌的笑容，超敬業的精神獲得工作人員一致好評，這樣的態度你說怎能不愛上她？

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專業護理師出身的克萊兒，除了散發滿滿的正能量，平日也喜歡在社群上分享自己的生活點滴，喜愛私下做甜點的她，也不時會貼出許多自己的成品照片，吸引粉絲關注人氣也跟著越來越高， 目前IG粉絲人數更是已經突破十萬大關！

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#土司范兒(浪ID:1348877)

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過去是模特兒出身的土司范兒（又稱范范），有著極佳的完美身形比例，因此是美妝與服裝廠商的最愛，但不同於許多模特兒給人的距離感，范范本身可是十分健談，過去長年在外景節目打滾的經驗，讓她擁有好口條和靈活的反應，善於跟觀眾互動，絲毫不怕會有冷場的時刻，因此擁有許多的忠實粉絲。

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對於從外景節目踏入直播圈，范范表示自己的人生幾乎有了全新的改變，除了工作不再需要上山下海，相對沒那麼辛苦之外，收入也比過去豐厚不少，但范范也不因此滿足，表示仍然希望可以持續多元發展，讓演藝生命能夠更長久。

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#胡小涵(浪ID:2533753)

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對於許多七、八年級生或許並不陌生，黑澀會美眉出道的胡小涵，本身就是一位全方位的實力派主持人，大方不做作的個性更是讓她受到粉絲喜愛的關鍵。轉戰直播圈後，不僅對自己更有自信，也利用閒暇之餘投入手作職人領域，不管是乾燥花還是香氛蠟燭都難不倒她，對於生活別有一番個人的美學。

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近來也努力朝著主持發展，不僅接下時尚資訊節目的外景主持人，日前更是獨家專訪陳零九，擔當起第一線的採訪特派員，未來的表現相當令人期待！

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#小辣椒(浪ID：1352360)

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從素人到平台第一直播主，小辣椒的直播追蹤數不僅破13萬，還是首位平台破5億的主播，由於她獨特的個人魅力，不僅個性開朗隨和，平常講笑話的時候跟外型反差極大，也意外深受大家的喜愛。過去曾從事美睫師、護理師等工作，因緣際會在朋友介紹下踏入直播圈，沒想到因此改變人生，創下至今個人收入賺進3000萬的輝煌紀錄。

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實際上小辣椒私下是一個認真積極的人，只要有時間就會努力學習，充實自我，別人努力10倍自己就更努力20倍，未來更是希望能夠自己創業當老闆，當個打不敗的小辣椒！

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