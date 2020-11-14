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即起搭星宇坐高鐵8折 起降前後3天車次皆享優惠

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
即起持星宇航空機票即可加購高鐵車票。圖／星宇航空提供
即起持星宇航空機票即可加購高鐵車票。圖／星宇航空提供

星宇航空宣布，即起持有星宇航空航線機票，加購高鐵車票最低八折，可選擇並預訂起飛航班前三日（含當日）或抵達航班後三日（含當日）高鐵車次，往來機場更加快速便捷。

星宇官網表示，凡購買星宇航空機票的旅客，於機票開立後第二日起，即可憑星宇航空航線機票號碼（機票航段須未搭乘且為已確認非候補之狀態）於星宇航空官方網站「行程安排」中加購高鐵車票，並享有標準車廂全票八折，商務車廂全票八五折優惠價格。

星宇說，高鐵車次於發車日（含）前28日起開放預訂，並僅接受發車60分鐘前訂位，旅客可選擇並預訂起飛航班前三日（含當日）或抵達航班後三日（含當日）高鐵車次。由台灣出發或抵達台灣每一個航段限購一張單段高鐵車票。

星宇說，加購高鐵車票車站起訖點，需要符合星宇航空機票起迄點，如星宇航空機票去回程航站為桃園國際機場，則僅能加購往來含桃園站高鐵車票。

星宇說，每筆高鐵訂位代號最多以訂購10張單程車票為限，同一筆高鐵訂單中的同行者機票行程必須相同且需使用同一張信用卡付費。若同行旅客分開訂購高鐵車票，則高鐵的座位可能無法相鄰。

星宇說，凡於星宇航空官方網站「行程安排」中購買高鐵車票，旅客必須在星宇航空官方網站完成付款交易程序，取得高鐵訂位代號與付款明細後，再進行取票手續。

星宇說，完成付款但尚未取票之高鐵車票訂位紀錄，如需辦理退票，最遲應在原訂列車出發時間30分鐘之前，於星宇航空官方網站高鐵加購優惠高鐵行程管理退訂高鐵車票。

完成退訂高鐵車票後，車票款項將退還至原付款之信用卡，退款時間則依各發卡銀行作業而有所不同。

高鐵 星宇航空

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