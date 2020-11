新銳藝術家洪郁雯2020個展「似識而非」台北展出

台灣新銳藝術家JULIA HUNG洪郁雯,繼2019年屏東燈會亮點創作「星光潮來」後,2020年個展「似識而非」即將於台北The Art Space by the Studio盛大展出。

此次個展結合藝術家祖母傳承下來的傳統手工技藝,以全新手法亮相,整個創作未經構圖,以彩漆銅線精細的編織出懸置雕塑。試圖透過作品,在COVID-19疫情背景下,思考若未來已經被看到,人的「自由意志」是否能改變。持續編織的迴圈像是沒有解答,卻又在細微變化手法下察覺到出路……不知是自由意志可以窺探出未來、還是其實是需要超越自由意志才能看出生命的本質?作品以冥想般的編織過程,藝術家在製作中,與自己對話,讓想法視覺化,如雲煙般纏繞在空間中。

展期從11月14日 - 12月26日,週三及週日11:00-18:00 (*其他時間請預約參觀Tiffany Huang | tiffany.huang@thestudio-invite.com)

在這個摸不著邊際與頭緒的時刻,藝術家邀請您來與她的作品一同冥想,讓我們以這個方式,盡可能抓住生命中悠忽顯現的覺知……

似識而非JULIA HUNG 洪郁雯個展

開幕酒會:11月14日(六) 14:00 - 17:00

展場:

The Art Space by the Studio

台北市松山區八德路三段142號2樓