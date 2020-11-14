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新銳藝術家洪郁雯2020個展「似識而非」台北展出
台灣新銳藝術家JULIA HUNG洪郁雯，繼2019年屏東燈會亮點創作「星光潮來」後，2020年個展「似識而非」即將於台北The Art Space by the Studio盛大展出。
此次個展結合藝術家祖母傳承下來的傳統手工技藝，以全新手法亮相，整個創作未經構圖，以彩漆銅線精細的編織出懸置雕塑。試圖透過作品，在COVID-19疫情背景下，思考若未來已經被看到，人的「自由意志」是否能改變。持續編織的迴圈像是沒有解答，卻又在細微變化手法下察覺到出路……不知是自由意志可以窺探出未來、還是其實是需要超越自由意志才能看出生命的本質?作品以冥想般的編織過程，藝術家在製作中，與自己對話，讓想法視覺化，如雲煙般纏繞在空間中。
展期從11月14日 - 12月26日，週三及週日11:00-18:00 (*其他時間請預約參觀Tiffany Huang ｜ tiffany.huang@thestudio-invite.com)
在這個摸不著邊際與頭緒的時刻，藝術家邀請您來與她的作品一同冥想，讓我們以這個方式，盡可能抓住生命中悠忽顯現的覺知……
似識而非JULIA HUNG 洪郁雯個展
開幕酒會:11月14日(六) 14:00 - 17:00
展場:
The Art Space by the Studio
台北市松山區八德路三段142號2樓
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