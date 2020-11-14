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11歲童聞不到味道、嗅覺異常？竟是鼻瘜肉作祟

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師洪千惠提醒家長，鼻瘜肉的症狀是流鼻水、鼻塞、嗅覺異常、臉部壓痛，若症狀持續超過12周就要特別注意，應尋求醫師詳細的檢查及治療。圖／衛福部台中醫院提供
醫師洪千惠提醒家長，鼻瘜肉的症狀是流鼻水、鼻塞、嗅覺異常、臉部壓痛，若症狀持續超過12周就要特別注意，應尋求醫師詳細的檢查及治療。圖／衛福部台中醫院提供

台中11歲陳小弟鼻塞、流鼻水持續多年，上月因聞不到味道、嗅覺異常，家長驚覺有異，帶到衛福部台中醫院小兒科就診，小兒科醫師洪千惠經安排過敏原檢測，發現陳小弟對塵蟎過敏，檢查出陳小弟有嚴重鼻瘜肉，經接受手術切除後持續使用鼻噴劑和抗組織胺治療，才改善多年困擾的症狀。

洪千惠提醒家長，鼻瘜肉是過敏性鼻炎常見的併發症，常見是雙側性，從篩竇長出，延伸到鼻腔，長在中鼻夾和下鼻夾之間，可透過內視鏡或電腦斷層確診。鼻瘜肉的症狀是流鼻水、鼻塞、嗅覺異常、臉部壓痛，若症狀持續超過12周就要特別注意。家長如遇到相關的症狀，應尋求醫師詳細的檢查及治療，即早改善生活品質。

洪千惠說，過敏性疾病發生率在台灣有逐年增加的趨勢，以2000到2007年的統計資料顯示，異位性皮膚炎約6.7%、過敏性鼻炎26.3%、食物過敏約6.95%、氣喘11.9%，其中以過敏性鼻炎發生率最高。

洪千惠指出，過敏性鼻炎是孩童時期最常見的過敏性疾病，常出現流鼻水、打噴嚏、鼻子癢、鼻塞等一系列症狀，且發炎反應不只是侷限在鼻腔，常會伴隨眼睛癢等結膜炎表現。若不加以治療更會伴隨合併症，如鼻竇炎、鼻瘜肉、牙齒咬合不正、注意力不集中、過動、睡眠障礙等。

洪千惠醫師表示，依症狀的嚴重度，分類為輕、中度到重度。治療方面若是輕度間歇性的過敏性鼻炎有症狀再用藥；中重度且持續性的鼻炎，則建議持續使用藥物控制。間歇性治療藥物可考慮有症狀時短期使用口服或鼻內抗組織胺、鼻內類固醇等，若是持續性的鼻炎，則建議長期使用鼻內類固醇或鼻內類固醇合併抗組織胺使用。

過敏反應

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