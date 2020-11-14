鉛中毒風暴引民眾重視中藥用藥安全！醫教5招自保

台中今年七月底爆發中醫診所病患鉛中毒風暴，引起民眾對中藥用藥安全重視。中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科主任顏宏融說，中醫藥用藥安全謹記「停看聽選用」5原則，包括「停」停止不當看病、購藥及用藥行為；「看」看病請找中醫師診治；「聽」聽專業醫師、藥師說明；「選」選購安全、有效中藥；「用」用中藥時應遵醫囑。

顏宏融說明，中國附醫今年度承接衛福部「中醫藥衛生教育多元推廣」計畫，協同全台8家中醫藥衛生教育資源中心，深入社區、學校推廣中醫藥的用藥安全知識，共同舉辦54場衛教，參與民眾超過1900人，在中醫師、藥師及護理師合力，透過五大核心「停」偏方、「看」中醫、「聽」仔細、「選」合格、「用」對藥」口訣，倡導中藥用藥安全。

顏宏融說，雖然民眾對於購買地下電台的藥品的行為漸漸減少了，但對於中藥、西藥的併用或是中藥的安全性，往往還是有許多疑惑，透過衛教宣導，倡導正確觀念，化解民眾對於中醫藥的疑慮，並搭配富含中醫特色的視力保健的穴位按摩及八段錦當作暖身操，提高國人優質的中醫藥利用。