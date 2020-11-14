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梵高颱風強逼越南 鄭明典：很有破壞力的颱風
中度颱風梵高在太平島北北西方630公里之海面上（鵝鑾鼻西南方1140公里之海面上），以每小時19公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，梵高颱風正接近越南，它沒有像登陸菲律賓前那麼大顆，但是環流又組織起來，強度應該是超越東路菲律賓前的狀態，還是個很有破壞力的颱風。
今天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨；颱風外圍雲系影響，西半部地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨。
今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；今天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、西南部及恆春半島沿海地區易有長浪發生的機率。
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