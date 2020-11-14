快訊

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

丁怡銘牛肉麵失言風波 網友：已向內政部長檢舉、不要吃案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梵高颱風強逼越南 鄭明典：很有破壞力的颱風

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
梵高颱風。圖／取自鄭明典臉書
梵高颱風。圖／取自鄭明典臉書

中度颱風梵高在太平島北北西方630公里之海面上（鵝鑾鼻西南方1140公里之海面上），以每小時19公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。

中央氣象局長鄭明典臉書表示，梵高颱風正接近越南，它沒有像登陸菲律賓前那麼大顆，但是環流又組織起來，強度應該是超越東路菲律賓前的狀態，還是個很有破壞力的颱風。

今天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨；颱風外圍雲系影響，西半部地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨。

今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；今天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、西南部及恆春半島沿海地區易有長浪發生的機率。

梵高颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
梵高颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

颱風 鄭明典 天氣動態

延伸閱讀

颱風梵高災情嚴重 菲律賓至少27死

基宜大台北山區防夜雨 15日起天氣漸穩定

水淹馬尼拉：梵高颱風重創菲律賓...極端氣候的「風暴連環」

一張圖看突出雲層的中央山脈 鄭明典：上山可望見雲海

相關新聞

大雨特報！ 吳德榮：下周二起秋老虎高溫上看31度

中央氣象局發布大雨特報，東北風及颱風外圍雲系影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

梵高颱風強逼越南 鄭明典：很有破壞力的颱風

中度颱風梵高在太平島北北西方630公里之海面上（鵝鑾鼻西南方1140公里之海面上），以每小時19公里速度，向西轉西北西進...

失能長照太缺人 盼放寬外籍聘用

本報報導失能長照缺床問題嚴重引起重視，專門照顧植物人的創世基金會常常一床難求，家屬要等經年才有機會讓病患入住。基金會表示...

不能網購座位差 輪椅族看電影好累

想看電影不想人擠人、耗時排隊，動動手指，就可上網買。對輪椅族來說，雖可享半價優惠「愛心票」，但位置往往都是第一或最後排，...

耶誕城點燈 52天照亮新北

「二○二○新北歡樂耶誕城」昨晚開城點燈，由新北市長侯友宜點亮耶誕主燈秀，包含市民廣場燈區「市民經典童話世界」、站前廣場燈...

早晚天涼…各地雲多有雨 東北部注意局部大雨

中央氣象局指出，今天各地有雨，雨勢最顯著地區落在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區一帶；各地早晚天涼，沿海留意強風長浪

電影院輪椅席／輪椅族：首排位子 整場抬頭看

電影輪椅席未開放網路直接預購票，讓身障者不解，為何不能比照其他票種，一視同仁，可避免現場購票不便。而部分電影院未標示輪椅...

電影院輪椅席／業者：愛心票要看證件 須臨櫃

輪椅族無法線上購買電影票和畫位，北市府表示，會透過座談會討論，希望業者能提供身障朋友更方便的線上購票服務；業者表示，部分...

科普好健康／淋巴結腫大是癌嗎？先看4指標

● 檢查4指標：摸起來平整、會動、會痛、不會繼續長大，良性機率較高

健康你我他／分解PM2.5 屋裡屋外養植栽

秋冬正是空汙嚴重的季節，除了戴好口罩之外，其實自己也要注意防護，以免吸入廢氣，影響健康。

愛肝達人站／B、C肝防肝癌 半年就要檢查一次

老公心聲。

台灣肝淨未來論壇回響／B肝用藥放寬 3880人受惠

台灣肝病醫療策進會與聯合報日前舉辦「台灣肝淨未來論壇」時，肝策會理事長高嘉宏等專家呼籲重視Ｂ肝治療，衛福部健保署據此提出...

熱門新聞

雙11包裹大軍狂襲超商 到貨尖峰時間曝光：已有門市收800件

愛犬半夜異常吠叫 媽出房門見「虐心一幕」淚崩：牠其實都懂

投降哲學！那位教輸的老師 《后翼棄兵》裡的校工啟蒙師

婚後過8年無性生活 人妻找上好友老公翻雲覆雨被罵爆

女友懷孕！男驚「交往11年沒性事」仍願娶 網嘆：工具人代表

想選一輩子不會後悔的科系就讀？面對生涯不確定性吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。