大雨特報！ 吳德榮：下周二起秋老虎高溫上看31度

中央氣象局發布大雨特報，東北風及颱風外圍雲系影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中度颱風梵高中心在南海，繼續朝西北西前進，預計明午颱風中心登陸越南北部。

今天東北風及中高雲影響，北部、東半部有局部雨；中南部有零星飄雨的機率。北台持續濕涼，其他各地早晚涼。今天北部19至23度、中部20至28度、南部21至30度、東部18至26度。

明天中高雲減弱消散，西半部清晨仍有零星飄雨的機率，上午起轉多雲時晴，天氣回暖。下周一西半部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨；北台高溫升至30度左右。下周二至周五各地晴朗穩定，高溫可達31度以上，白天微熱、紫外線強，為典型秋老虎的天氣型態。

他說，而在大西洋除了有侵襲過美國佛州，又回到海上的艾塔ETA，另有今年第29個被命名的熱帶氣旋（熱帶風暴或颶風）西塔THETA，不但已用盡了21個英文人名，再輪到的希臘字母也用了8個，破了2005年的總數28個紀錄，成為大西洋史上最多熱帶氣旋的一年；最特殊的是29個幾乎已達其氣候平均值12個的2.5倍；這種比率是西北太平洋不可能發生的，氣候平均值26個、史上最多僅37個。