ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」特別展　展現百個良善故事

溫暖動人的故事其實就存在你我的身邊，ViewSonic攜手Blurb、Shoot the Frame（STF）、Tinyspace、TourBox等創意產業4家領導廠商，以「Kindness（善意）」為主題舉辦「第一屆ColorPro國際攝影大賽」，來自全球18個國家、超過2,100張參賽照片，以極具創意的視覺傳達「善意」的無所不在。ViewSonic特別於11月13日世界仁慈日（World Kindness Day）揭曉比賽結果，並作為「第一屆ColorPro國際攝影大賽特別展」開幕日，在位於中和的ViewSonic大樓展出入圍的100張攝影作品，邀請大眾欣賞世界各地的良善故事與正能量。

第一屆ColorPro國際攝影大賽的前三名作品展現令人動容的張力，第一名是西班牙攝影師Antonio Aragon Renuncio直接以「Kindness」為題的照片，在多哥Bombouaka一座專門收容身障及智障兒童的機構裡，坐在輪椅上的14歲男孩Kodjo正在協助同學，趕在足球比賽開始前完成功課，這種友愛與陪伴的善良本質，讓被譏為「蛇族」且遭到遺棄的孩子們可以享有一般孩子的日常；第二名是孟加拉攝影師Tanvir Alam的「Harvesting Water Lily（睡蓮豐收）」，照片由上而下的攝影視角，呈現兩位農夫在睡蓮花牆下採收的繽紛畫面，展現人與自然之間的和諧；第三名是新加坡攝影師Chin Leong Teo的「Drought Ladies（望著旱地的婦女）」，鏡頭從農婦的背面俯拍，呈現災變下人的渺小，其中一位農婦安慰對方的溫暖之手，更展現互相扶持的力量。

另外，台灣更增設一名特別獎，由投稿民眾周延以他的父親周俊裕於30年前在日本拍攝的照片獲選，畫面捕捉到一位父親與幼女在電車上的自然互動。周延在整理父親過世遺物時，無意間發現這張照片，內心激盪出強烈的思父之情，當年父親拍下這張照片時，照片中的幼女跟他的年齡相仿，彷彿是父親將他與孩子間的情感投射到這對父女身上，訴說著台灣父子之間較不外顯的深厚孺慕之情。

ViewSonic特別請來台灣－雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇，分享參與土耳其、敘利亞邊界公民活動的照片，以及Kindness對他的意義：「原本看似無情、冷漠的混凝土邊界牆，因為良善的立意變身成為台灣中心建築的主體構造，傳遞世界公民中心對土、敘兩國人民的『Kindness』。『Kindness』是來自於我們對所處環境的細心覺察，以及對生命的同情心與同理心，外加 一點點的瘋狂（craziness）與永不放棄（persistence）。」

18年來跑遍醫療院所、辦了660場義演的何歡劇場創辦人何懷安，也在現場透過兩張照片分享他對「Kindness」的想法，其中一張照片是無敵鐵金剛與小男孩牽手，準備進入病房為臥病在床的小女孩進行表演，傳達出善意讓小小孱弱的身軀也能堅毅如鋼鐵般強大；另一張京劇大師雖因年邁而失智，卻仍不忘懷地唱著他表演一輩子的京劇。「癌症不會傳染，但善良可以。」何懷安說：「或許我無力做偉大的事，但是我可以善用愛來做些小事。」

為了延續這份從世界各地匯聚的Kindness能量，ViewSonic更發起「你分享，我捐款」的活動，即日起至2021年1月13日可至活動網頁在Top 10照片留言或分享，每新增一則留言或分享，ViewSonic就會捐贈1美元給何歡劇團（捐贈金額上限為1萬美元）。