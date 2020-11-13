快訊

長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」特別展　展現百個良善故事

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」第一名： 西班牙攝影師Antonio Aragon Renuncio的「Kindness」，以照片呈現友愛與陪伴的善良本質。圖／ViewSonic提供
ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」第一名： 西班牙攝影師Antonio Aragon Renuncio的「Kindness」，以照片呈現友愛與陪伴的善良本質。圖／ViewSonic提供

溫暖動人的故事其實就存在你我的身邊，ViewSonic攜手Blurb、Shoot the Frame（STF）、Tinyspace、TourBox等創意產業4家領導廠商，以「Kindness（善意）」為主題舉辦「第一屆ColorPro國際攝影大賽」，來自全球18個國家、超過2,100張參賽照片，以極具創意的視覺傳達「善意」的無所不在。ViewSonic特別於11月13日世界仁慈日（World Kindness Day）揭曉比賽結果，並作為「第一屆ColorPro國際攝影大賽特別展」開幕日，在位於中和的ViewSonic大樓展出入圍的100張攝影作品，邀請大眾欣賞世界各地的良善故事與正能量。

第一屆ColorPro國際攝影大賽的前三名作品展現令人動容的張力，第一名是西班牙攝影師Antonio Aragon Renuncio直接以「Kindness」為題的照片，在多哥Bombouaka一座專門收容身障及智障兒童的機構裡，坐在輪椅上的14歲男孩Kodjo正在協助同學，趕在足球比賽開始前完成功課，這種友愛與陪伴的善良本質，讓被譏為「蛇族」且遭到遺棄的孩子們可以享有一般孩子的日常；第二名是孟加拉攝影師Tanvir Alam的「Harvesting Water Lily（睡蓮豐收）」，照片由上而下的攝影視角，呈現兩位農夫在睡蓮花牆下採收的繽紛畫面，展現人與自然之間的和諧；第三名是新加坡攝影師Chin Leong Teo的「Drought Ladies（望著旱地的婦女）」，鏡頭從農婦的背面俯拍，呈現災變下人的渺小，其中一位農婦安慰對方的溫暖之手，更展現互相扶持的力量。

另外，台灣更增設一名特別獎，由投稿民眾周延以他的父親周俊裕於30年前在日本拍攝的照片獲選，畫面捕捉到一位父親與幼女在電車上的自然互動。周延在整理父親過世遺物時，無意間發現這張照片，內心激盪出強烈的思父之情，當年父親拍下這張照片時，照片中的幼女跟他的年齡相仿，彷彿是父親將他與孩子間的情感投射到這對父女身上，訴說著台灣父子之間較不外顯的深厚孺慕之情。

ViewSonic特別請來台灣－雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇，分享參與土耳其、敘利亞邊界公民活動的照片，以及Kindness對他的意義：「原本看似無情、冷漠的混凝土邊界牆，因為良善的立意變身成為台灣中心建築的主體構造，傳遞世界公民中心對土、敘兩國人民的『Kindness』。『Kindness』是來自於我們對所處環境的細心覺察，以及對生命的同情心與同理心，外加 一點點的瘋狂（craziness）與永不放棄（persistence）。」

18年來跑遍醫療院所、辦了660場義演的何歡劇場創辦人何懷安，也在現場透過兩張照片分享他對「Kindness」的想法，其中一張照片是無敵鐵金剛與小男孩牽手，準備進入病房為臥病在床的小女孩進行表演，傳達出善意讓小小孱弱的身軀也能堅毅如鋼鐵般強大；另一張京劇大師雖因年邁而失智，卻仍不忘懷地唱著他表演一輩子的京劇。「癌症不會傳染，但善良可以。」何懷安說：「或許我無力做偉大的事，但是我可以善用愛來做些小事。」

為了延續這份從世界各地匯聚的Kindness能量，ViewSonic更發起「你分享，我捐款」的活動，即日起至2021年1月13日可至活動網頁在Top 10照片留言或分享，每新增一則留言或分享，ViewSonic就會捐贈1美元給何歡劇團（捐贈金額上限為1萬美元）。

ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」特別展即日起至2021年1月13日於ViewSonic大樓9樓、10樓與B2（新北市中和區連城路192號）展出，活動期間每周一至周五下午3點至6點開放參觀、逢國定假日公休，敬請預約由專人導覽。

Viewsonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」台灣特別獎得主周延（圖右）與Viewsonic董事長朱家良合影。圖／ViewSonic提供
Viewsonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」台灣特別獎得主周延（圖右）與Viewsonic董事長朱家良合影。圖／ViewSonic提供
ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」第二名 ：孟加拉攝影師Tanvir Alam的「Harvesting Water Lily（睡蓮豐收）」，展現人與自然之間的和諧。圖／ViewSonic提供
ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」第二名 ：孟加拉攝影師Tanvir Alam的「Harvesting Water Lily（睡蓮豐收）」，展現人與自然之間的和諧。圖／ViewSonic提供
ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」選在11月13日世界仁慈日（World Kindness Day）揭曉比賽結果，ViewSonic董事長朱家良(左二）、ViewSonic顯示器事業部副協理郭永富（右二）與台灣－雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇（左一）、何歡劇團團長何懷安（右一）出席。圖／ViewSonic提供
ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」選在11月13日世界仁慈日（World Kindness Day）揭曉比賽結果，ViewSonic董事長朱家良(左二）、ViewSonic顯示器事業部副協理郭永富（右二）與台灣－雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇（左一）、何歡劇團團長何懷安（右一）出席。圖／ViewSonic提供
ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」第三名：新加坡攝影師Chin Leong Teo的「Drought Ladies（望著旱地的婦女）」，展現互相扶持的莫大力量。圖／ViewSonic提供
ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」第三名：新加坡攝影師Chin Leong Teo的「Drought Ladies（望著旱地的婦女）」，展現互相扶持的莫大力量。圖／ViewSonic提供

延伸閱讀

京都夜空出現奇異光點「六星連珠」 居民大驚：UFO來了？

NBA／柯瑞揪勇士隊友私下練球 林書豪也在行列中

寶寶努力靠近喝奶…罕見抹香鯨哺乳畫面曝光 攝影師：覺得很榮幸

險遭心肌梗塞奪命！男星轉念脫了「全裸入鏡」

相關新聞

孩子反覆感冒想打疫苗好辛苦 黃瑽寧：小感冒可接種

109年公費流感疫苗接種數529.9萬劑，疾管署不斷呼籲幼兒盡快接種，但很多爸媽卻苦惱，孩子在托嬰中心，因為小孩多比次交...

基宜大台北山區防夜雨 15日起天氣漸穩定

中央氣象局今天表示，今晚至明天各地仍偶有降雨，主要在宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有大雨發生的機率；15日起水氣減少，...

在你家附近嗎？台灣牛肉麵節大比拚 近3年奪冠名單一次看

行政院發言人丁怡銘指稱牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發牛肉麵之亂，導致店家訂單瞬間減少三分之二，過去大排長龍的盛況也不復見。2019年「皇家傳承」就曾奪下牛肉麵節冠軍，今年的「2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚」再度摘下紅燒組冠軍，二度蟬聯冠軍更加聲名大噪。

雙11書價砍到見骨？電商「割喉戰」成就了誰？

獨立出版社松鼠文化率先決定要在momo下架抵制，寶瓶文化很快也跟著退出折扣戰；與此同時，1111當天更有40間獨立書店串聯共同「歇業一天」以示抗議。針對這個議題，我提出幾個面向供讀者延伸思考。

疫情下另類災情 4個月近30人誤喝消毒液中毒

今年因應疫情，特殊中毒事件爆增。北榮毒物科主任楊振昌今天表示，3到6月就收治20至30名誤喝環境消毒液「次氯酸水」中毒的...

老菸槍、肺癌家族史接受LDCT 部分補助最快明年中上路

肺癌蟬聯我癌症死因第一位長達10年，更讓人不安的是，逾六成肺癌患者無抽菸習慣，衛福部國健署與四醫學會等聯手呼籲，老菸槍及...

通路打折扣戰出版商只能漲價 20年來書籍貴了8成

近年大通路購書79折成常態，momo購物網等通路近來推出66折更成話題。出版、書店業界表示，不少出版社因應常態性折扣戰，定書價時都會將通路的折扣負擔加上去，成為書價越來越高的原因之一，造成20年書價約漲八成，書價普遍超過300元。未來若66折也成常態，書價恐再飆高。

【健檢的秘密／上】高階健檢貴森森 為何連醫師都不推？

健檢商機大，不僅健檢中心林立，各大醫院也爭相設立健檢中心分食大餅，從幾千元的基礎健康檢查，到動輒十幾萬元的高階健檢，任君選擇。為了搶生意，甚至推出住五星飯店、送SPA、搭配旅遊的健檢套餐，讓金字塔頂層顧客趨之若鶩。但有醫師認為，自費健檢市場的噱頭太多，羊毛出在羊身上，如果不懂得「聰明健檢」，民眾只是那隻待宰的羊。

ViewSonic「第一屆ColorPro國際攝影大賽」特別展　展現百個良善故事

溫暖動人的故事其實就存在你我的身邊，ViewSonic攜手Blurb、Shoot the Frame（STF）、Tiny...

台中空品不良日數變少 台電：中火以最佳機組上線

台中市政府昨（12）日發布新聞稿表示，環保署空品監測資料顯示，台中市今年前10個月空品創歷年最佳紀錄，空品不良日數較去年...

口罩大廠再出招 耶誕限量版掀收藏潮　　

彰化縣是口罩生產大縣，大廠除了變化口罩顏色，也挖空心思設計花樣，近日最新款的耶誕限定款印花口罩，印上聖誕紅、企鵝家族等圖...

颱風外圍雲系接近 石門、曾文水庫施放焰劑增雨

水利署研判台灣高空雲層具人工增雨條件，趁此次機會，今天中午12點在石門水庫，測試與中科院合作研發的增雨用無人機，接續於下午2點...

熱門新聞

新北山區、宜蘭大雨特報！ 吳德榮：下周秋老虎發威

雙11包裹大軍狂襲超商 到貨尖峰時間曝光：已有門市收800件

想選一輩子不會後悔的科系就讀？面對生涯不確定性吧！

投降哲學！那位教輸的老師 《后翼棄兵》裡的校工啟蒙師

UNIQLO +J系列正式開賣！流量破表網站當機、旗艦店湧現排隊人潮

POYA寶雅獨家限量開賣雙鋼印「MIT許願口罩」！首批到貨10萬盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。