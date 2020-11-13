台中空品不良日數變少 台電：中火以最佳機組上線

台中市政府昨（12）日發布新聞稿表示，環保署空品監測資料顯示，台中市今年前10個月空品創歷年最佳紀錄，空品不良日數較去年少；對此台電今（13）日表示，透過專業調度，讓已完成空污防制設備改善及調校後的最佳機組上線，才是有助於空品改善的正向做法，待未來新建燃氣機組加入系統，更可大幅降低空污排放。

台電表示，台中電廠從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」到今年的「擴大自主減煤」，台電遵守環保承諾，全力執行各項改進措施。台中市盧市長9月底在臉書肯定中部空品改善為「歷年最佳」，以及昨日台中市發布新聞稱台中今年前10個月PM2.5濃度創歷年最低，台中市空品不良（AQI大於100）日數較去年減少15天，均不可排除台中電廠各項減排的努力。

台電進一步說明，台中電廠10月運轉機組數與總發電量不只遵守方案承諾，表現甚至「超標」，運轉機組數10月下旬一度僅6部，總發電量甚至僅約20億度，是近十年來新低，10月用煤量較去年同期也減少近10萬公噸。

台電指出，今年6月透過專業調度，讓完成調校與環保改善工程的2號機上線，反而有助於空品改善。台電呼籲市政府，應信賴台電的專業，相信台電會遵守各項環保承諾，在減少排放、改善空品上會有更佳表現。

台電也呼籲，在市府、地方各界與台電的共同努力下，今年獲得彌足珍貴的空品改善成果，可謂得來不易。未來如果希望延續空品改善成果，甚至再加精進，中火勢必要推動新增燃氣機組，希望市府全力協助此一增氣減煤計畫，勿再處處設限阻撓進度。