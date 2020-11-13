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長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

台電訓練所總部新大樓競圖 嘉美館建築師黃明威奪首獎

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台電競圖首獎建築師黃明威兼顧現代開放設計與節能效益，且跳脫公部門的新穎外型形象，成為其競圖獲青睞決勝點，圖為完工模擬圖。圖／台電提供
台電競圖首獎建築師黃明威兼顧現代開放設計與節能效益，且跳脫公部門的新穎外型形象，成為其競圖獲青睞決勝點，圖為完工模擬圖。圖／台電提供

台電今（13）日宣布位於新北市新店烏來的訓練所總部「多功能綜合大樓新建工程」競圖結果，由甫開幕的嘉美館操刀建築師之一的黃明威，從9家知名建築師事務所激烈競爭中拿下首獎。

台電表示，烏來訓練所佔地約2.5萬平方公尺，是國內電業經營管理人才孕育搖籃，1951年成立至今最老建築已逾半世紀，因而藉此次競圖進行長遠轉型規劃，即日起至11月28日也將於台電大樓舉辦競圖公開展覽，期讓大眾看見公部門建築美學的蛻變可能。

台電指出，此次新建工程將拆除使用達53年的行政大樓及逾40年的活動中心，興建樓地板面積8650平方公尺的新大樓，提升既有教學研討、行政辦公需求，也希望新建築能與既有建物及烏來自然環境氣候相互融合。為引入更多新想法及長遠規劃，此次特別以公開競圖進行，並納入呂欽文、龔書章及張匡逸3位知名建築師作為外部評審，吸引9家建築師事務所投標，最終歷經15小時、4輪馬拉松式討論投票，才由黃明威建築師事務所獲勝，境向聯合建築師事務所、陳章安建築師事務所則為競圖第二、三名。

黃明威是美國哈佛大學建築碩士，曾在貝聿銘建築師事務所工作，2017年獲頒第15屆中華民國傑出建築師獎，而11月７日才開幕的嘉義市立美術館即為其最新力作。他說，去年看見台電「川流電湧」電力文資特展，讓他感受品牌形象的轉變，也促使其嘗試參與競圖。

黃明威介紹其規劃設計，希望讓烏來訓練所融入既有環山繞水、高低起伏的環境景觀特色，配合在地現況將新建綜合大樓量體依行政、教學及活動等使用功能分散為三棟；以立體廊道與公共空間相互串接，維持穿透視野、減少壓迫感，也可增加人際交流；建築外層則採複層構造，外層以百葉狀金屬網供植物攀附，可以過濾空氣中濕氣及灰塵，內層玻璃帷幕為雙層中空玻璃，具隔音氣密及斷熱功效。

黃明威規劃以新型木質工程材料CLT作為新建物屋頂搭配大面玻璃，除可吸濕吸熱，兼顧現代開放設計與節能效益，而其跳脫公部門的新穎外型形象，也成競圖獲青睞決勝點。新建物也結合綠能，規劃於屋頂裝設約350片太陽能板，裝置容量約120瓩，同時設有雨水回收再利用系統。

台電表示，烏來訓練所多功能綜合大樓新建工程造價約3.76億元，預計2025年完工。

建築 台電

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