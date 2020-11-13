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阿瘦皮鞋參與「2020科普嘉年華」 推動足健康知識

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
阿瘦皮鞋與大心職能治療所「态好玩親子共學團隊」聯手設計關卡，將學童和民眾充分體會與理解腳部健康的重要性。圖／阿瘦皮鞋提供
阿瘦皮鞋與大心職能治療所「态好玩親子共學團隊」聯手設計關卡，將學童和民眾充分體會與理解腳部健康的重要性。圖／阿瘦皮鞋提供

因著疫情影響，國人更加重視健康議題，為激發年輕世代對科學的興趣，助推健康知識普及化，阿瘦皮鞋A.S.O近期與國家衛生研究院聯手推廣科普教育，參與「2020科普嘉年華」活動，並從預防起步，關照國人足部乃至於全身的健康，也讓阿瘦皮鞋成為深入社區成為健康好幫手。

阿瘦皮鞋參與11月10日在「2020科普嘉年華」的活動，與苗栗在地500名學童和上千位民眾共同參與科普活動，國衛院同時邀請了產、學、研相關機構共準備了19道科普遊戲關卡，透過輕鬆有趣的闖關遊戲，讓民眾和學童近距離體驗科學的樂趣，同時也獲得重要的足健康知識。其中，由阿瘦皮鞋與大心職能治療所「态好玩親子共學團隊」所聯手設計的「A.S.O足健康科研所——健康保衛戰．認識你的腳丫子」關卡，透過足部量測和步態分析的方式，再搭配實際的科技儀器檢測，讓民眾充分體會、理解腳部健康的重要，展示智慧健康應用以及投入科普教育的成果。

現場除了「動態足壓量測」及數位互動體驗式學習，傳達正確的足部健康知識，攤位更結合了感覺統合遊戲、阿瘦自家文創品牌「Bo Bonny啵啵妮」，將學童喜愛的可愛動物與趣味關卡結合，來培養學童的平衡協調能力、身體控制力，完成闖關任務就可獲得吉祥物「Bo Bonny啵啵妮」明信片，以遊戲的方式內化學習。阿瘦皮鞋董事長羅榮岳表示，這是阿瘦皮鞋首次參與科普系列活動，非常有趣也很有意義，近年來阿瘦皮鞋積極推動足部健康的理念，善盡社會責任之餘，也關心社區民眾健康。

（右起）科技部司長褚志鵬、阿瘦皮鞋董事長羅榮岳、國家衛生研究院院長梁賡義等共同參與國家衛生研究院「2020科普嘉年華」活動。圖／阿瘦皮鞋提供
（右起）科技部司長褚志鵬、阿瘦皮鞋董事長羅榮岳、國家衛生研究院院長梁賡義等共同參與國家衛生研究院「2020科普嘉年華」活動。圖／阿瘦皮鞋提供

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