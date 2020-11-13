阿瘦皮鞋參與「2020科普嘉年華」 推動足健康知識

因著疫情影響，國人更加重視健康議題，為激發年輕世代對科學的興趣，助推健康知識普及化，阿瘦皮鞋A.S.O近期與國家衛生研究院聯手推廣科普教育，參與「2020科普嘉年華」活動，並從預防起步，關照國人足部乃至於全身的健康，也讓阿瘦皮鞋成為深入社區成為健康好幫手。

阿瘦皮鞋參與11月10日在「2020科普嘉年華」的活動，與苗栗在地500名學童和上千位民眾共同參與科普活動，國衛院同時邀請了產、學、研相關機構共準備了19道科普遊戲關卡，透過輕鬆有趣的闖關遊戲，讓民眾和學童近距離體驗科學的樂趣，同時也獲得重要的足健康知識。其中，由阿瘦皮鞋與大心職能治療所「态好玩親子共學團隊」所聯手設計的「A.S.O足健康科研所——健康保衛戰．認識你的腳丫子」關卡，透過足部量測和步態分析的方式，再搭配實際的科技儀器檢測，讓民眾充分體會、理解腳部健康的重要，展示智慧健康應用以及投入科普教育的成果。