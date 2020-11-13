孩子反覆感冒想打疫苗好辛苦 黃瑽寧：小感冒可接種

109年公費流感疫苗接種數529.9萬劑，疾管署不斷呼籲幼兒盡快接種，但很多爸媽卻苦惱，孩子在托嬰中心，因為小孩多比次交互傳染，反覆感冒，若要沒感冒才能接種，等到天荒地老也沒有這天，馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧表示，小感冒其實也可以接種。

黃瑽寧說，若孩子感冒沒有發燒或是嚴重疾病，經醫師評估，多數是可以接種，且因為流感疫苗是去活性病毒疫苗，也可以跟活疫苗一起打，水痘、麻疹都可以接種，只有有熱痙攣病史族群，建議肺炎鏈球菌疫苗與流感疫苗不要一起打，其餘都可以常規一起打。

過去流感季期間，很多家長會把孩子關在家裡，但黃瑽寧表示，流感病毒還沒發病，就具有傳染力，家長染病工作返家，就可能傳染給孩子，且接觸都是阿公阿嬤也是建議接種流感疫苗。

接種流感疫苗是全球公認預防流感最有效的方法，今年度我國使用的各廠牌公費流感疫苗，在品質上有保障，請家長放心。同時提醒家長不可輕忽流感威脅，應儘速帶家中小寶貝至合約院所或衛生所接種疫苗，並建議先行預約後再前往。