老菸槍、肺癌家族史接受LDCT 部分補助最快明年中上路

肺癌蟬聯我癌症死因第一位長達10年，更讓人不安的是，逾六成肺癌患者無抽菸習慣，衛福部國健署與四醫學會等聯手呼籲，老菸槍及具有肺癌家族史民眾定期進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT），國健署正研擬針對肺癌高風險族群，提供篩檢部分補助，有望明年中旬上路。

根據研究，吸菸的確會增加肺癌發生風險，以台灣為例，吸菸女性得到肺癌風險比不吸菸者高3-4倍，台大醫學院教授楊泮池說，全球無吸菸習慣肺癌逐年攀升，其中又以東亞族群中最為顯著。根據台灣肺癌患者資料統計，逾6成的肺癌患者沒有抽菸習慣，其中女性更高達9成。

過去總將「老菸槍」與肺癌高危險畫上等號，有肺癌家族史的民眾也是不容忽視的高危險族群之一低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢推動小組召集人台大醫院新竹生醫園區分院院長余忠仁表示，據台灣本土研究顯示，據一等親肺癌家族史，家族成員肺癌篩出為3.3％，建議定期篩檢。

各界盼LDCT肺癌篩檢可朝「四癌篩檢」模式發展，政府買單，鼓勵民眾篩檢，國健署長王英偉說，經濟弱勢高風險群需全額補助，但礙於經費有限，一般高風險民眾LDCT篩檢擬「部分補助」，與醫療院所合作，提高執行量；據悉，有望將費用從現行的3800元降至2000元。

王英偉表示，推廣部分補助前，針對年齡介於50至80歲，抽菸史超過30年，目前仍在抽菸或戒菸時間尚未超過15年民眾，及具有肺癌家族史民眾，需要先定義肺癌高風險族群，另抽菸者接受補助前，須先轉介戒菸服務，成功戒菸才可申請，「以免檢查沒事，又繼續努力抽菸。」

有關LDCT篩檢擬「部分補助」金費來源，王英偉解釋，第一階段將由「四癌篩檢」20多億預算支出，預計修正過去齊頭式的癌篩，未來癌篩都將採「精準篩檢」模式，挑選高風險族群篩檢，癌篩費用有望重新劃分，挹注LDCT肺癌篩檢費用部分補助，下一步在爭取其他經費。

王英偉也提及，LDCT可能衍生假警訊、過度診斷、輻射暴露及心理壓力等疑慮，預計今年底前將推出民眾版「低劑量電腦斷層肺癌篩檢」手冊，讓民眾更了解該篩檢優缺點；由於亞洲地區肺癌特性與歐美不同，為來將持續編撰本土資料，助提升早期肺癌辨識率、降低肺癌死亡率。