在你家附近嗎？台灣牛肉麵節大比拚 近3年奪冠名單一次看
行政院發言人丁怡銘指稱牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發牛肉麵之亂，導致店家訂單瞬間減少三分之二，過去大排長龍的盛況也不復見。2019年「皇家傳承」就曾奪下牛肉麵節冠軍，今年的「2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚」再度摘下紅燒組冠軍，二度蟬聯冠軍更加聲名大噪。
台灣牛肉麵享譽國際，2005年台北市政府產業發展局首辦「台北牛肉麵節」，由於活動反應熱烈，如今發展成牛肉麵業者大比拚，齊聚台北展示牛肉麵的多元美味特色，一同爭奪牛肉麵冠軍寶座。
今年「2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」以湯頭作為評比關鍵，分為清燉組、紅燒組及番茄組3大項目，由報名初賽的百家店面篩選出74家進行比賽，最終由「皇家傳承」摘下紅燒組冠軍，清燉組榜首「阿牛牛肉麵」及蕃茄組「牛將軍小吃店」。
|2020年
|紅燒組
|店名
|地址
|冠軍
|皇家傳承
|新北市板橋區新海路134號
|亞軍
|下河幫麻辣牛肉麵
|新北市板橋區國光路217號
|季軍
|Hiro's らぁ麵 Kitchen
|新竹市北區長安街76號
|清燉組
|冠軍
|阿牛牛肉麵
|台東縣池上鄉忠孝路9號
|亞軍
|胡董牛麵所
|新北市新店區中正路542-10號1樓
|季軍
|台北凱達大飯店
|台北市萬華區艋舺大道167號5F
|蕃茄組
|冠軍
|牛將軍小吃店
|台北市內湖區文德路50號
|亞軍
|牛肉大王餐廳
|新北市新莊區新莊路178-1號
|季軍
|半畝田牛肉麵
|嘉義市東區民國路89號
2019年，經1個月的徵選期，共有56家牛肉麵店家通過初選資格，進入決選名單，最終由「皇家傳承」奪下冠軍，「臺灣一品」贏得亞軍，而「牛將軍小吃店」則位居第三；另外，還有10家優選店家入榜，不少知名牛肉麵店都榜上有名，不過當中的「總裁牛肉麵」因租約到期已於10月20日熄燈，但目前仍積極尋找新據點，有望再度與民眾相見。
|2019年
|冠軍
|店名
|品項
|地址
|皇家傳承
|2012紅燒冠軍牛肉麵
|新北市板橋區新海路134號
|亞軍
|臺灣一品
|番茄牛肉麵
|台北市大安區永康街10-6號1樓
|季軍
|牛將軍小吃店
|紅燒牛肉麵
|台北市內湖區文德路50號
|優選店家
|天下三絕
|極品牛B腱麵
|台北市大安區仁愛路四段27巷3號
|下河幫麻辣牛肉麵
|招牌麻辣牛腱心拉麵
|新北市板橋區國光路217號
|（已熄燈）總裁牛肉麵
|晶贊總裁牛肉麵
|台北市大安區敦化南路二段63巷53弄3號
|政武牛肉麵
|番茄牛肉麵
|台北市大安區大安路一段75巷21號1樓
|立祥公寓精緻麵食
|紅燒牛肉麵
|台北市大安區安和路二段74巷2號
|台北凱達大飯店
|爽口番茄牛肉麵
|台北市萬華區艋舺大道167號5樓
|曾蒙牛職人麵舖
|招牌牛肉麵
|新北市土城區中央路二段163號
|白金花園酒店
|白金牛肉麵套餐
|新北市新店區安興路77號
|老董牛肉麵
|椒香牛肉麵
|台北市中山區民生西路35號
|台北福華大飯店／麗香苑餐廳
|福華雙寶牛肉麵
|台北市大安區仁愛路三段160號2樓
2018年則參考米其林的秘密客評選方式，透過美食專家、記者、部落客及素人參訪，進行秘密評分，除了最佳湯料獎、最佳麵條獎評分外，同時將用餐環境及服務品質納入參考。
|2018年台北市牛肉麵犇FUN嘉年華名單
|最佳湯料獎
|店名
|地址
|阿忠牛肉麵
|新北市新莊區民安西路 82 號
|麵屋牛一
|台北市大安區敦化南路一段 151 號 1 樓
|寶師傅私房牛肉麵
|台北市哈密街 59 巷14 號 1 樓
|江夏御品冠軍牛肉麵
|台北市萬華區漢口街二段 41-1 號
|老董牛肉麵
|台北市中山區民生西 路 35 號
|良品牛肉麵
|台北市中正區開封街 1 段 10 號
|小六手工拉麵
|台北市大安區和平東 路二段 223 號
|許家黃金牛肉麵
|台北市信義區虎林街 164 巷 15 號 1 樓
|獅子舞專業平價牛肉麵
|台北市北投區立農街 二段 275 號
|台北牛津麵食館
|台北市內湖區內湖路一段 411 巷 9 弄 18號
|最佳麵條獎
|店名
|地址
|半畝田
|新北市新莊區中平路148 號
|富杰清燉牛肉麵店
|新北市蘆洲區中山一路 281 巷 4 號
|正立牛肉麵
|台北市萬華區和平西路三段 141 號
|(六)牛肉麵水餃館
|新北市汐止區大同路二段 312 巷 6 號
|牛軋堂牛肉麵本家
|台北市萬華區昆明街134之2 號
|食典專業牛肉麵店
|台北市興隆路二段220巷31弄13 號
|粟家牛肉麵
|台北市北投區永興路1 段 2 號 1 樓
|新九九牛肉麵
|新北市五股區成泰路三段 577 巷 32 號
|小李子蘭州牛肉拉麵館
|台北市大安區和平東路二段 118 巷 57 號 1樓
|一品山西刀削麵之家
|台北市大安區永康街10 之 6 號
|最佳環境服務品質獎
|店名
|地址
|阿義師原汁牛肉麵店
|台北市北投區七星街2號 B1
|牛頭豚牛肉麵店
|台北市內湖區麗山街362 號
|CEO Premium Club
|台北市內湖區瑞光路258 巷 51 號 1 樓
|洪師父牛肉麵
|台北市萬華區成都路92 號
|九寨川味精緻麵食
|台北市中正區青島東路 3-1 號 1 樓
|滿漢牛肉麵食堂
|台北市萬華區漢中街2號 1 樓
|皇家傳承牛肉麵
|新北市板橋區新海路134 號 1 樓
|勝面牛肉麵
|台北市松山區南京東路五段 66 巷 3 弄 3 號
|張叔牛肉麵
|台北市松山區八德路三段 8 巷 21 號
|下河幫麻辣牛肉麵
|新北市板橋區國光路 217 號
|朱辣子
|台北市大安區樂利路103 號
|秘密客評審特別獎
|店名
|地址
|牛莊園牛肉麵
|台北市大安區四維路170 巷 27 號 1 樓
|半島牛肉麵
|台北市信義區忠孝東路五段 215 巷 23 號
|津見坊
|台北市士林區德行東路85 號
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