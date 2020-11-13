在你家附近嗎？台灣牛肉麵節大比拚 近3年奪冠名單一次看

行政院發言人丁怡銘指稱牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發牛肉麵之亂，導致店家訂單瞬間減少三分之二，過去大排長龍的盛況也不復見。2019年「皇家傳承」就曾奪下牛肉麵節冠軍，今年的「2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚」再度摘下紅燒組冠軍，二度蟬聯冠軍更加聲名大噪。

台灣牛肉麵享譽國際，2005年台北市政府產業發展局首辦「台北牛肉麵節」，由於活動反應熱烈，如今發展成牛肉麵業者大比拚，齊聚台北展示牛肉麵的多元美味特色，一同爭奪牛肉麵冠軍寶座。

今年「2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」以湯頭作為評比關鍵，分為清燉組、紅燒組及番茄組3大項目，由報名初賽的百家店面篩選出74家進行比賽，最終由「皇家傳承」摘下紅燒組冠軍，清燉組榜首「阿牛牛肉麵」及蕃茄組「牛將軍小吃店」。

2020年 紅燒組 店名 地址 冠軍 皇家傳承 新北市板橋區新海路134號 亞軍 下河幫麻辣牛肉麵 新北市板橋區國光路217號 季軍 Hiro's らぁ麵 Kitchen 新竹市北區長安街76號 清燉組 冠軍 阿牛牛肉麵 台東縣池上鄉忠孝路9號 亞軍 胡董牛麵所 新北市新店區中正路542-10號1樓 季軍 台北凱達大飯店 台北市萬華區艋舺大道167號5F 蕃茄組 冠軍 牛將軍小吃店 台北市內湖區文德路50號 亞軍 牛肉大王餐廳 新北市新莊區新莊路178-1號 季軍 半畝田牛肉麵 嘉義市東區民國路89號

台東池上的「阿牛牛肉麵」獲得今年的清燉組榜首。圖擷自 臺北市產業局－台北饗樂趣臉書

2019年，經1個月的徵選期，共有56家牛肉麵店家通過初選資格，進入決選名單，最終由「皇家傳承」奪下冠軍，「臺灣一品」贏得亞軍，而「牛將軍小吃店」則位居第三；另外，還有10家優選店家入榜，不少知名牛肉麵店都榜上有名，不過當中的「總裁牛肉麵」因租約到期已於10月20日熄燈，但目前仍積極尋找新據點，有望再度與民眾相見。

2019年 冠軍 店名 品項 地址 皇家傳承 2012紅燒冠軍牛肉麵 新北市板橋區新海路134號 亞軍 臺灣一品 番茄牛肉麵 台北市大安區永康街10-6號1樓 季軍 牛將軍小吃店 紅燒牛肉麵 台北市內湖區文德路50號 優選店家 天下三絕 極品牛B腱麵 台北市大安區仁愛路四段27巷3號 下河幫麻辣牛肉麵 招牌麻辣牛腱心拉麵 新北市板橋區國光路217號 （已熄燈）總裁牛肉麵 晶贊總裁牛肉麵 台北市大安區敦化南路二段63巷53弄3號 政武牛肉麵 番茄牛肉麵 台北市大安區大安路一段75巷21號1樓 立祥公寓精緻麵食 紅燒牛肉麵 台北市大安區安和路二段74巷2號 台北凱達大飯店 爽口番茄牛肉麵 台北市萬華區艋舺大道167號5樓 曾蒙牛職人麵舖 招牌牛肉麵 新北市土城區中央路二段163號 白金花園酒店 白金牛肉麵套餐 新北市新店區安興路77號 老董牛肉麵 椒香牛肉麵 台北市中山區民生西路35號 台北福華大飯店／麗香苑餐廳 福華雙寶牛肉麵 台北市大安區仁愛路三段160號2樓

2019年的台灣牛肉麵節也決選出許多傳香千里的美味牛肉麵店家。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。

2019年的台灣牛肉麵節也決選出許多傳香千里的美味牛肉麵店家。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。

2018年則參考米其林的秘密客評選方式，透過美食專家、記者、部落客及素人參訪，進行秘密評分，除了最佳湯料獎、最佳麵條獎評分外，同時將用餐環境及服務品質納入參考。

2018年台北市牛肉麵犇FUN嘉年華名單 最佳湯料獎 店名 地址 阿忠牛肉麵 新北市新莊區民安西路 82 號 麵屋牛一 台北市大安區敦化南路一段 151 號 1 樓 寶師傅私房牛肉麵 台北市哈密街 59 巷14 號 1 樓 江夏御品冠軍牛肉麵 台北市萬華區漢口街二段 41-1 號 老董牛肉麵 台北市中山區民生西 路 35 號 良品牛肉麵 台北市中正區開封街 1 段 10 號 小六手工拉麵 台北市大安區和平東 路二段 223 號 許家黃金牛肉麵 台北市信義區虎林街 164 巷 15 號 1 樓 獅子舞專業平價牛肉麵 台北市北投區立農街 二段 275 號 台北牛津麵食館 台北市內湖區內湖路一段 411 巷 9 弄 18號 最佳麵條獎 店名 地址 半畝田 新北市新莊區中平路148 號 富杰清燉牛肉麵店 新北市蘆洲區中山一路 281 巷 4 號 正立牛肉麵 台北市萬華區和平西路三段 141 號 (六)牛肉麵水餃館 新北市汐止區大同路二段 312 巷 6 號 牛軋堂牛肉麵本家 台北市萬華區昆明街134之2 號 食典專業牛肉麵店 台北市興隆路二段220巷31弄13 號 粟家牛肉麵 台北市北投區永興路1 段 2 號 1 樓 新九九牛肉麵 新北市五股區成泰路三段 577 巷 32 號 小李子蘭州牛肉拉麵館 台北市大安區和平東路二段 118 巷 57 號 1樓 一品山西刀削麵之家 台北市大安區永康街10 之 6 號 最佳環境服務品質獎 店名 地址 阿義師原汁牛肉麵店 台北市北投區七星街2號 B1 牛頭豚牛肉麵店 台北市內湖區麗山街362 號 CEO Premium Club 台北市內湖區瑞光路258 巷 51 號 1 樓 洪師父牛肉麵 台北市萬華區成都路92 號 九寨川味精緻麵食 台北市中正區青島東路 3-1 號 1 樓 滿漢牛肉麵食堂 台北市萬華區漢中街2號 1 樓 皇家傳承牛肉麵 新北市板橋區新海路134 號 1 樓 勝面牛肉麵 台北市松山區南京東路五段 66 巷 3 弄 3 號 張叔牛肉麵 台北市松山區八德路三段 8 巷 21 號 下河幫麻辣牛肉麵 新北市板橋區國光路 217 號 朱辣子 台北市大安區樂利路103 號 秘密客評審特別獎 店名 地址 牛莊園牛肉麵 台北市大安區四維路170 巷 27 號 1 樓 半島牛肉麵 台北市信義區忠孝東路五段 215 巷 23 號 津見坊 台北市士林區德行東路85 號

2018年台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比活動會上，展示知名美味牛肉麵。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。