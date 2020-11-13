快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

遲來的祝賀！大陸外交部祝賀拜登當選美國總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在你家附近嗎？台灣牛肉麵節大比拚 近3年奪冠名單一次看

聯合新聞網 / 綜合整理
皇家傳承牛肉麵蟬聯2020年及2019年牛肉麵節比賽冠軍。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書
皇家傳承牛肉麵蟬聯2020年及2019年牛肉麵節比賽冠軍。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書

行政院發言人丁怡銘指稱牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發牛肉麵之亂，導致店家訂單瞬間減少三分之二，過去大排長龍的盛況也不復見。2019年「皇家傳承」就曾奪下牛肉麵節冠軍，今年的「2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚」再度摘下紅燒組冠軍，二度蟬聯冠軍更加聲名大噪。

台灣牛肉麵享譽國際，2005年台北市政府產業發展局首辦「台北牛肉麵節」，由於活動反應熱烈，如今發展成牛肉麵業者大比拚，齊聚台北展示牛肉麵的多元美味特色，一同爭奪牛肉麵冠軍寶座。

今年「2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」以湯頭作為評比關鍵，分為清燉組、紅燒組及番茄組3大項目，由報名初賽的百家店面篩選出74家進行比賽，最終由「皇家傳承」摘下紅燒組冠軍，清燉組榜首「阿牛牛肉麵」及蕃茄組「牛將軍小吃店」。

2020年
紅燒組
 店名地址
冠軍 皇家傳承 新北市板橋區新海路134號
亞軍 下河幫麻辣牛肉麵 新北市板橋區國光路217號
季軍 Hiro's らぁ麵 Kitchen 新竹市北區長安街76號
清燉組
冠軍 阿牛牛肉麵 台東縣池上鄉忠孝路9號
亞軍 胡董牛麵所 新北市新店區中正路542-10號1樓
季軍 台北凱達大飯店 台北市萬華區艋舺大道167號5F
蕃茄組
冠軍 牛將軍小吃店 台北市內湖區文德路50號
亞軍 牛肉大王餐廳 新北市新莊區新莊路178-1號
季軍 半畝田牛肉麵 嘉義市東區民國路89號

台東池上的「阿牛牛肉麵」獲得今年的清燉組榜首。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書
台東池上的「阿牛牛肉麵」獲得今年的清燉組榜首。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書

2019年，經1個月的徵選期，共有56家牛肉麵店家通過初選資格，進入決選名單，最終由「皇家傳承」奪下冠軍，「臺灣一品」贏得亞軍，而「牛將軍小吃店」則位居第三；另外，還有10家優選店家入榜，不少知名牛肉麵店都榜上有名，不過當中的「總裁牛肉麵」因租約到期已於10月20日熄燈，但目前仍積極尋找新據點，有望再度與民眾相見。

2019年
冠軍
店名品項地址
皇家傳承 2012紅燒冠軍牛肉麵 新北市板橋區新海路134號
亞軍
臺灣一品 番茄牛肉麵 台北市大安區永康街10-6號1樓
季軍
牛將軍小吃店 紅燒牛肉麵 台北市內湖區文德路50號
優選店家
天下三絕極品牛B腱麵 台北市大安區仁愛路四段27巷3號
下河幫麻辣牛肉麵 招牌麻辣牛腱心拉麵新北市板橋區國光路217號
（已熄燈）總裁牛肉麵 晶贊總裁牛肉麵台北市大安區敦化南路二段63巷53弄3號
政武牛肉麵 番茄牛肉麵台北市大安區大安路一段75巷21號1樓
立祥公寓精緻麵食 紅燒牛肉麵台北市大安區安和路二段74巷2號
台北凱達大飯店 爽口番茄牛肉麵台北市萬華區艋舺大道167號5樓
曾蒙牛職人麵舖 招牌牛肉麵新北市土城區中央路二段163號
白金花園酒店 白金牛肉麵套餐新北市新店區安興路77號
老董牛肉麵 椒香牛肉麵台北市中山區民生西路35號
台北福華大飯店／麗香苑餐廳 福華雙寶牛肉麵台北市大安區仁愛路三段160號2樓

2019年的台灣牛肉麵節也決選出許多傳香千里的美味牛肉麵店家。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。
2019年的台灣牛肉麵節也決選出許多傳香千里的美味牛肉麵店家。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。

2019年的台灣牛肉麵節也決選出許多傳香千里的美味牛肉麵店家。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。
2019年的台灣牛肉麵節也決選出許多傳香千里的美味牛肉麵店家。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。

2018年則參考米其林的秘密客評選方式，透過美食專家、記者、部落客及素人參訪，進行秘密評分，除了最佳湯料獎、最佳麵條獎評分外，同時將用餐環境及服務品質納入參考。

 

2018年台北市牛肉麵犇FUN嘉年華名單
最佳湯料獎
店名地址
阿忠牛肉麵 新北市新莊區民安西路 82 號
麵屋牛一 台北市大安區敦化南路一段 151 號 1 樓
寶師傅私房牛肉麵台北市哈密街 59 巷14 號 1 樓
江夏御品冠軍牛肉麵台北市萬華區漢口街二段 41-1 號
老董牛肉麵台北市中山區民生西 路 35 號
良品牛肉麵台北市中正區開封街 1 段 10 號
小六手工拉麵台北市大安區和平東 路二段 223 號
許家黃金牛肉麵台北市信義區虎林街 164 巷 15 號 1 樓
獅子舞專業平價牛肉麵 台北市北投區立農街 二段 275 號
台北牛津麵食館 台北市內湖區內湖路一段 411 巷 9 弄 18號
最佳麵條獎
店名地址
半畝田 新北市新莊區中平路148 號
富杰清燉牛肉麵店 新北市蘆洲區中山一路 281 巷 4 號
正立牛肉麵台北市萬華區和平西路三段 141 號
(六)牛肉麵水餃館新北市汐止區大同路二段 312 巷 6 號
牛軋堂牛肉麵本家台北市萬華區昆明街134之2 號
食典專業牛肉麵店台北市興隆路二段220巷31弄13 號
粟家牛肉麵台北市北投區永興路1 段 2 號 1 樓
新九九牛肉麵 新北市五股區成泰路三段 577 巷 32 號
小李子蘭州牛肉拉麵館台北市大安區和平東路二段 118 巷 57 號 1樓
一品山西刀削麵之家 台北市大安區永康街10 之 6 號
最佳環境服務品質獎
店名地址
阿義師原汁牛肉麵店 台北市北投區七星街2號 B1
牛頭豚牛肉麵店 台北市內湖區麗山街362 號
CEO Premium Club台北市內湖區瑞光路258 巷 51 號 1 樓
洪師父牛肉麵台北市萬華區成都路92 號
九寨川味精緻麵食台北市中正區青島東路 3-1 號 1 樓
滿漢牛肉麵食堂台北市萬華區漢中街2號 1 樓
皇家傳承牛肉麵新北市板橋區新海路134 號 1 樓
勝面牛肉麵台北市松山區南京東路五段 66 巷 3 弄 3 號
張叔牛肉麵台北市松山區八德路三段 8 巷 21 號
下河幫麻辣牛肉麵新北市板橋區國光路 217 號
朱辣子 台北市大安區樂利路103 號
秘密客評審特別獎
店名地址
牛莊園牛肉麵 台北市大安區四維路170 巷 27 號 1 樓
半島牛肉麵 台北市信義區忠孝東路五段 215 巷 23 號
津見坊台北市士林區德行東路85 號

2018年台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比活動會上，展示知名美味牛肉麵。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。
2018年台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比活動會上，展示知名美味牛肉麵。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。

2018年台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比活動會上，展示知名美味牛肉麵。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。
2018年台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比活動會上，展示知名美味牛肉麵。圖擷自臺北市產業局－台北饗樂趣臉書臉書。

牛肉麵 皇家傳承 米其林 北市

延伸閱讀

整鍋蟋蟀燉高湯…日男推出「昆蟲拉麵」 記者試吃讚：歐伊系

遭爆偷吃成性還被揭獵豔細節 林東芳牛肉麵老闆出聲了

扯！吃完牛肉麵只付陽春麵錢 奧客稱老闆「送錯了」轉身就走

壽喜燒的主體是啥？ 老饕一致推「2靈魂調料」：牛肉才第3

相關新聞

在你家附近嗎？台灣牛肉麵節大比拚 近3年奪冠名單一次看

行政院發言人丁怡銘指稱牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發牛肉麵之亂，導致店家訂單瞬間減少三分之二，過去大排長龍的盛況也不復見。2019年「皇家傳承」就曾奪下牛肉麵節冠軍，今年的「2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚」再度摘下紅燒組冠軍，二度蟬聯冠軍更加聲名大噪。

疫情下另類災情 4個月近30人誤喝消毒液中毒

今年因應疫情，特殊中毒事件爆增。北榮毒物科主任楊振昌今天表示，3到6月就收治20至30名誤喝環境消毒液「次氯酸水」中毒的...

老菸槍、肺癌家族史接受LDCT 部分補助最快明年中上路

肺癌蟬聯我癌症死因第一位長達10年，更讓人不安的是，逾六成肺癌患者無抽菸習慣，衛福部國健署與四醫學會等聯手呼籲，老菸槍及...

孩子反覆感冒想打疫苗好辛苦 黃瑽寧：小感冒可接種

109年公費流感疫苗接種數529.9萬劑，疾管署不斷呼籲幼兒盡快接種，但很多爸媽卻苦惱，孩子在托嬰中心，因為小孩多比次交...

雙11書價砍到見骨？電商「割喉戰」成就了誰？

獨立出版社松鼠文化率先決定要在momo下架抵制，寶瓶文化很快也跟著退出折扣戰；與此同時，1111當天更有40間獨立書店串聯共同「歇業一天」以示抗議。針對這個議題，我提出幾個面向供讀者延伸思考。

脊椎退化怕麻煩不敢言 7旬老婦從愛旅遊變「宅女」

宜蘭愛出遊的73歲李姓婦人，近期寧願躲在家裡當「宅女」不願出門，家人一度以為李婦患上憂鬱症，細問之下才知道李婦步行稍遠，...

農民搶種高麗菜「爆紫燈」 農糧署：已超出市場需求

農委會農糧署今指出，今年2期稻作已進入採收尾聲，邁入冬季蔬菜裡作可種植期間，但近期甘藍（高麗菜）市場價格佳，農民紛紛投入...

連外國人也讚嘆！台灣早餐店用5大特色抓住大家的胃

「阿姨，我要一杯大冰奶！」，你家巷口的早餐店為什麼能陪伴你從小到大、屹立不搖？台灣的早餐文化有「便利、快速、經濟實惠、多元選擇、人情味」5大特色，也因此造就了1981年台灣第一家台西式早餐店「美而美」問世至今，台灣已有超過1萬家的早餐店的榮景。

網「住不進台北市也不會想去住萬華」 真有那麼糟？ 資深在地人曝實情！

「住不進台北市也不會想去住萬華」、「萬華根本就很多台北的低端仔聚集地」、「買萬華不如買三重，新北市萬華區」...有位網友於Dcard上發文，內文表示自己居住西門，台北市行政區域屬於萬華，他認為萬華交通便利方便，娛樂方便更不用說

北北基宜大雨特報！ 北部及東北部天氣稍涼

中央氣象局發布大雨特報，東北風及颱風外圍雲系影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

歐洲人乳糖不耐的比例低！可能與天擇有關係？

根據一篇於2020年9月發表於《Current Biology》的研究發現，在德國北部Tollense河岸遺址發現距今約3200年前的青銅時代戰士遺骨中，幾乎沒有消化乳糖的能力，對比於現在只有20%以下的歐洲人患有乳糖不耐症，研究人員認為這可能與天擇有關係。

私人美術館敲敲門》鬧市中的大亨起家厝 擁半部台灣美術史

一字排開，從石川欽一郎、鹽月桃甫到林玉山、陳進、郭雪湖，再到倪蔣懷、李梅樹與顏水龍等，盡是台灣日治時期名家畫作，其中6幅更是台北市指定一般古物。

熱門新聞

新北山區、宜蘭大雨特報！ 吳德榮：下周秋老虎發威

雙11撿到便宜？超神網站揭「歷史價格」 網看超懊悔：不早說

11月20日開幕 好市多「北台中店」獨家開賣遊艇、限定金條、愛馬仕包

雙11包裹大軍狂襲超商 到貨尖峰時間曝光：已有門市收800件

想選一輩子不會後悔的科系就讀？面對生涯不確定性吧！

投降哲學！那位教輸的老師 《后翼棄兵》裡的校工啟蒙師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。