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疫情下另類災情 4個月近30人誤喝消毒液中毒
今年因應疫情，特殊中毒事件爆增。北榮毒物科主任楊振昌今天表示，3到6月就收治20至30名誤喝環境消毒液「次氯酸水」中毒的個案，以老人和小孩居多，呼籲少分裝、妥善保存。
台北榮民總醫院臨床毒藥物諮詢中心上午舉辦「2020國際中毒防治研究發展研討會」，邀集國內外學者專家討論毒品濫用、特殊中毒及毒蛇咬傷等主題。
北榮臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌接受記者訪問時表示，今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全民一度瘋搶消毒產品，但消毒環境使用的次氯酸水因透明無色，很多民眾又會分裝到寶特瓶使用，特殊中毒事件也頻傳。
楊振昌說，光是今年3到6月間，北榮就收治20到30名誤喝次氯酸水中毒的個案，大多是老人家或孩童，雖然次氯酸水毒性不高，但仍會刺激腸胃道，導致噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，加上沒有解毒藥物，只能以症狀治療。
遭誤喝的不只次氯酸水，美國甚至傳出以有毒的「甲醇」取代「乙醇」做為酒精消毒液，導致誤用中毒的事件。
美國疾病管制署（CDC）國家環境衛生中心毒物學專家魯克（Luke Yip）在會中指出，今年因應疫情，乙醇需求暴增、缺貨，有在地業者竟將有毒的甲醇取代乙醇，甚至有人誤喝導致中毒，4到6月間至少有15人因甲醇中毒送醫。
楊振昌解釋，甲醇是工業用酒精，有毒性，過去曾被混入乙醇製成假酒，飲用恐導致身體出現代謝性酸中毒，導致呼吸困難、失明、休克，嚴重恐致命。
楊振昌呼籲，疫情當前，民眾在消毒之餘也應注意安全，尤其消毒液應避免用寶特瓶或其他容器分裝，若真要分裝務必收好，避免老人、小孩誤喝，釀成中毒事件。
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