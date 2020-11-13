農民搶種高麗菜「爆紫燈」 農糧署：已超出市場需求

農委會農糧署今指出，今年2期稻作已進入採收尾聲，邁入冬季蔬菜裡作可種植期間，但近期甘藍（高麗菜）市場價格佳，農民紛紛投入種植，據農糧署供苗預警系統統計，11月上旬甘藍種苗供應量達731萬株，本年第二度爆紫燈，種植量已超過市場合理需求，呼籲農友調整生產規畫、分批減種。

農糧署表示，今年甘藍雖未受農業天然災害影響，但9、10月白天氣候炎熱且少雨，造成甘藍多有葉緣焦枯、腐爛等現象，單位面積產量減少，自平地產區採收以來，台北果菜批發市場交易價格都維持平穩，平均價格每公斤23元以上。

農糧署說，11月起，中、南部農業產區開始種植裡作作物，因今年甘藍市場價格好，農民集中種甘藍，期望趕在農曆年前能有好收成，賺大錢。

農糧署指出，冬季甘藍因氣溫轉冷適合生育，單位面積產量高，且種植數量超過市場合理需求，以生育期70至80天推估，採收期在明年1月中旬後，加上屆時裡作蔬菜均盛產，各類菜種間消費替代性高，價格可能未如預期，建議農民種植前謹慎評估，分期種植，分散風險，確保收益。