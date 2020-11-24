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心心念念的台東原鄉滋味「阿粨」！金曲歌手阿爆：想把認同融合在生活裡，包括早餐！

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
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【採訪．撰文=羅之盈】

屏東瑪家鄉，一個遠到深處的山邊，誰也沒想到彎彎繞繞的農田裡，竟然有家原民私廚餐廳：小農餐桌。

阿爆帶著《食力》來到屏東瑪家鄉品嚐原住民早餐。

圖／食力foodNext
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小農餐桌是坐落在屏東原鄉地區果園田間的一棟小工寮。

「我們這一輩的原住民，會開始找認同，會想把認同融合在生活技能」，排灣族歌手阿爆談起族群文化，有青春樣的活潑，也有成熟般的透徹，「就是說，我們不管生活在什麽行業，都會想要在其中巧妙置入自己的文化，把自己喜歡的事物重新詮釋，融合成更多人可以接受的樣貌，音樂是這樣，早餐也是這樣」。

圖／食力foodNext
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澱粉與蛋白質搭配均衡的「阿粨」，是阿爆思念的部落料理。

阿爆拿起原民美食：「阿粨（a-vai）」與「吉拿夫（cinavu）」，前者是穀物包肉做成糰，後者是芋頭粉與假酸漿葉穀包裹成條，眼見傳統美食在新世代華麗擺盤中端來，她撲疵一笑，真像根根豎立的「巨石陣」美景啊。

圖／食力foodNext
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芋頭粉與假酸漿葉穀包裹成條的「吉拿夫」。

融合的好處：結合兩種不同事物 迸出新火花

她一邊吃得津津有味、一邊分析，跨界融合的困難是需要深度理解兩種事物的內涵，比如說包捲而成的吉拿夫，得先知道以前的人怎麼包，再找出現代人接受的形式，有時是選擇把包捲的技法融入，有時是選擇結合食材，「融合的好處，就是同時能認識並感受兩種不同事物」。

排灣族飲食文化特色：平衡

排灣族飲食文化究竟特色為何？「我覺得是平衡」，阿爆笑著說，穀物為主的阿粨，外面用葉子包住、裡面有肉，澱粉與蛋白質均衡，「老人家的智慧真的很妙」。

她表示，即便在北部生活十多年，如果一陣子沒吃到部落食物，還是會覺得渾身不自在。她表示，媽媽有刻意地讓他們不要忘記部落的生活方式，例如家裏冰箱一定會有原住民食物，阿粨是常備菜，就好像現在台北冰箱打開就是親戚寄來的野味，「因爲從小養成，對我來講，非常習慣，自然而然地熟悉這些味道」。

Q：小時候吃什麼早餐？

我記得小時候在高雄最常吃的其實是1顆5塊錢的肉圓，我非常喜歡，國小一年級到六年級都吃同一攤，我可以吃很多（笑）。而且高雄的肉圓都是蒸的，所以後來我上北部看到炸肉圓，整個傻眼，沒辦法接受，後來才知道，彰化以北的多半吃炸的肉圓呢。

Q：回台東部落時，早餐吃什麼？

吃阿粨，或是煮一大鍋野菜稀飯，然後配肉簡單吃。台東叫野菜稀飯「山地飯」，屏東這邊稱它是「搖搖飯」，各地排灣族有些文化相近，但也有各自不同的生活細節，我吃的山地飯，基本就是小米、南瓜、紅黎一些穀類煮的大鍋粥。傳統上是家人一起吃，所以就是要煮很大一鍋。

Q：有寫過排灣飲食相關的歌曲嗎？

我有一首歌叫《嚇一跳》，歌裡有這些排灣菜名。那是有一次，帶了平地人的攝影師去做田野調查，吃到一位老人家做的傳統南瓜芋頭糕，結果平地朋友覺得太好吃了，一直吃。老人家就用族語跟我講說，叫他好了，這樣他的胃會嚇一跳，哈哈哈哈，這形容實在太有趣了。

阿爆

排灣族歌手。2003年以團體阿爆&Brandy出道，2016年發行全排灣語專輯《vavayan女人》，奪下金曲獎最佳原住民語專輯獎，緊接著的新專輯《kinakaian 母親的舌頭》更是在2020年金曲獎大放異彩。

【本專題與2020臺北文創記憶中心共同製作】

審稿編輯：童儀展、林玉婷

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