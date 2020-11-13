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今天雨帶進入台灣陸地 彭啟明：這波水氣影響到明晨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
預計今天雨帶會更進入台灣陸地，東半部有局部大雨或以上發展機會，尤其在宜蘭到花蓮北部附近，東北角以及恆春半島附近也可能出現大雨。本報資料照片
預計今天雨帶會更進入台灣陸地，東半部有局部大雨或以上發展機會，尤其在宜蘭到花蓮北部附近，東北角以及恆春半島附近也可能出現大雨。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天下半天開始，梵高颱風通過菲律賓到南海時，颱風外圍暖濕的水氣隨著中層大氣，篇東南風而北上到台灣東南方，和東北風交會，雲雨帶也在台灣東南方發展起來，目前這雨帶已經影響台灣東半部及東南部，東半部已經持續降雨，尤其東北部的宜蘭，連續幾天持續有雨。

他說，預計今天雨帶會更進入台灣陸地，東半部有局部大雨或以上發展機會，尤其在宜蘭到花蓮北部附近，東北角以及恆春半島附近也可能出現大雨，西半部顯著雲量較多，也較為陰沉，也偶有雲系移入，也是多雲時陰有局部短暫雨發展的天氣，但比東半部少很多，建議外出攜帶雨具。

「這波水氣預計影響到周六清晨」，彭啟明說，颱風外圍暖濕水氣氛部也將改變，將往西移動到廣東到南海附近，台灣附近的降雨將會顯著趨緩，東半部仍有陣雨，也會減少一些，不過各地雲量較多，但整體而言會逐步緩和逐漸轉乾。周日梵高颱風侵襲越南，水氣更為減少，各地將轉晴轉乾，轉為晴到多雲的天氣，東半部雲量略多。

彭啟明說，這波東北風將會在周六顯著減弱，配合上水氣減少，各地也都會在周六、周日逐步的回溫轉晴，預計周日開始到下周四五，或有長達一到兩周時間，各地將會到一個顯著穩定回暖的天氣，甚至會有點像是秋老虎，當然預期還是有東北風南下，但尚未有大幅降溫的趨勢，仍有待觀察，只有東北部迎風面較明顯。

他說，短時間內，尚未有新的颱風發展跡象，連續從10月初每周一到兩颱高頻率的影響，也重創菲律賓到越南的連續颱風，也暫時告一段落。

東半部有局部大雨或以上發展機會，尤其在宜蘭到花蓮北部附近，東北角以及恆春半島附近也可能出現大雨，西半部顯著雲量較多。圖／取自氣象局網站
東半部有局部大雨或以上發展機會，尤其在宜蘭到花蓮北部附近，東北角以及恆春半島附近也可能出現大雨，西半部顯著雲量較多。圖／取自氣象局網站

彭啟明 氣象局

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