大雨特報！ 吳德榮：下周秋老虎發威

中央氣象局發布大雨報！東北風及颱風外圍雲系影響，今天宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中度颱風梵高中心在南海，繼續朝越南推進；距離台灣越來越遠，無直接影響。

今、明兩天北部、東半部本有迎風面的降水，又有中高層水氣移入，雨勢加大；尤其北海岸、北部山區及東北部。中南部則單純因中高層水氣移入，雲量增多、亦有局部短暫雨的機率，山區較平地明顯；明天的降雨稍比今天緩和。今、明兩天北台持續濕涼，其他各地亦轉涼。今天北部19至23度、中部20至27度、南部20至27度、東部19至26度。

他說，周日中高雲減弱消散，西半部偶零星短暫雨轉為多雲時晴，下周一西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨；天氣回暖，北台高溫升至30度左右。下周二至周五各地晴朗穩定，高溫皆達31度以上，白天微熱、紫外線強，為典型秋老虎的天氣型態。