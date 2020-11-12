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染肺炎後重症率高 醫籲接種肺炎疫苗

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
左起葉振聲醫師、林裕峯醫師、呂俊毅醫師、黃信彰醫師、陳文鍾醫師建議慢性病患者等高風險族群，除了施打流感疫苗，也應接種肺炎鏈球菌疫苗。(photo by 臧品安／台灣醒報)
左起葉振聲醫師、林裕峯醫師、呂俊毅醫師、黃信彰醫師、陳文鍾醫師建議慢性病患者等高風險族群，除了施打流感疫苗，也應接種肺炎鏈球菌疫苗。(photo by 臧品安／台灣醒報)

「接種肺炎鏈球菌疫苗，能降低慢性病患者的重症、致死風險！」李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會等團體12日指出，秋冬來臨之際，是肺炎的好發時期，建議慢性病患、肥胖者等高風險族群，除了施打流感疫苗，也應接種肺炎鏈球菌疫苗，來提高自我保護力。

染肺炎後重症率高

肺炎連續4年高居國人十大死因第3位，每年死亡人數超過1萬5000名。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長呂俊毅表示，肺炎鏈球菌感染是肺炎最常見的致病菌，慢性病患一旦感染肺炎，會大幅提升重症及死亡風險，糖尿病患者死於肺炎人數近年增加5倍；腎臟病友的肺炎死亡率較一般人高出14至16倍；近1/4高血壓患者因肺炎死亡。

呂俊毅進一步指出，在台灣約5-10%成人鼻腔中帶有肺炎鏈球菌，當免疫力低下時，病菌會從呼吸道或血液入侵，引發肺炎，當帶菌者為慢性病患者時，一旦罹患肺炎，病情容易快速惡化，除了治療難度較高外，也可能加重原先病情，併發其他重症，例如菌血症、多重器官衰竭等。

高危族群應接種

「糖尿病患若感染肺炎，就會導致『胰島素阻抗』，因而常發生口服降血糖藥物無法生效的情況。」中華民國糖尿病學會監事葉振聲指出，很多罹患糖尿病的長者感染肺炎後，並不會發燒，但明顯精神不好；此外，肺炎會導致血糖飆高，當血糖值飆升後，肺炎更不容易治癒，提醒糖尿病患者應儘早接種疫苗。

「除了慢性病患者，抽菸、高血壓、肥胖者也是肺炎高風險族群。」台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰表示，積極戒菸、控制血壓、減輕體重、減少肺炎感染，為高危族群預防肺炎的首要任務，並建議健康成人也要進行疫苗接種，積極預防肺炎鏈球菌感染的發生。

呂俊毅提醒，台灣慢性病及多重慢性病人口非常多，慢病患者要先做好預防肺炎的準備，除了定期回診、做好疾病管理，以及接種流感疫苗外，更應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，來加強自我保護力。

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