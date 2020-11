被醫師耽誤的歌手！ 馬偕整型帥醫劉映君譜出抗疫之歌

「在瞬間,天空降下大雨,而我們被迫保持距離,連呼吸都如此的焦慮....」在疫情艱難之際,全球飽受新冠病毒威脅,台北馬偕醫院整形外科主治醫師劉映君自創曲「Promise 」,在醫師節當天於網路發布。馬偕院牧部召集院內各職系同仁,齊心唱出抗疫的心聲,讓今年醫師節有著不一樣的紀念與感謝。

包辦詞曲創作的劉映君,熱愛音樂,他表示,這首歌的旋律其實在一年多前就曾在腦海中跳出來,今年3月,疫情爆發之際,以抗疫的心情,在一個禮拜內,為旋律填了歌詞。

劉映君說,醫療照護強調跨單位的團隊合作,為此,排除萬難,讓各職系的同仁齊聚合唱,錄製音檔,創作出作品,希望透過歌詞反映疫情之下時代的改變,也展現台灣醫療團隊互為支援的特色。

在瞬間,天空降下大雨,而我們被迫保持距離,連呼吸都如此的焦慮,擁抱你變這時代的奢侈品,是恐懼取代了氧氣,那白衣避之唯恐不及,不自禁,人們開始反省,怎樣去面對下一個世紀。

辛苦的付出everyday,也許暫時還看不到終點,被面具壓紅的那一張臉,只為了換你遲來的笑顏 I promise I will try my best,總會有撐過去的那一天,回頭看看擁有的這一切,多麼的感謝。