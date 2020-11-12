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被醫師耽誤的歌手！ 馬偕整型帥醫劉映君譜出抗疫之歌

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台北馬偕醫院整形外科主治醫師劉映君自創曲「Promise 」，在醫師節當天於網路發布。馬偕院牧部召集院內各職系同仁，齊心唱出抗疫的心聲。圖／台北馬偕提供
台北馬偕醫院整形外科主治醫師劉映君自創曲「Promise 」，在醫師節當天於網路發布。馬偕院牧部召集院內各職系同仁，齊心唱出抗疫的心聲。圖／台北馬偕提供

「在瞬間，天空降下大雨，而我們被迫保持距離，連呼吸都如此的焦慮....」在疫情艱難之際，全球飽受新冠病毒威脅，台北馬偕醫院整形外科主治醫師劉映君自創曲「Promise 」，在醫師節當天於網路發布。馬偕院牧部召集院內各職系同仁，齊心唱出抗疫的心聲，讓今年醫師節有著不一樣的紀念與感謝。

包辦詞曲創作的劉映君，熱愛音樂，他表示，這首歌的旋律其實在一年多前就曾在腦海中跳出來，今年3月，疫情爆發之際，以抗疫的心情，在一個禮拜內，為旋律填了歌詞。

劉映君說，醫療照護強調跨單位的團隊合作，為此，排除萬難，讓各職系的同仁齊聚合唱，錄製音檔，創作出作品，希望透過歌詞反映疫情之下時代的改變，也展現台灣醫療團隊互為支援的特色。

馬偕抗疫歌曲 Promise 「全民抗疫不分你我」，部分歌詞如下：

在瞬間，天空降下大雨，而我們被迫保持距離，連呼吸都如此的焦慮，擁抱你變這時代的奢侈品，是恐懼取代了氧氣，那白衣避之唯恐不及，不自禁，人們開始反省，怎樣去面對下一個世紀。

辛苦的付出everyday，也許暫時還看不到終點，被面具壓紅的那一張臉，只為了換你遲來的笑顏 I promise I will try my best，總會有撐過去的那一天，回頭看看擁有的這一切，多麼的感謝。

台北馬偕醫院整形外科主治醫師劉映君自創曲「Promise 」，在醫師節當天於網路發布。馬偕院牧部召集院內各職系同仁，齊心唱出抗疫的心聲。圖／台北馬偕提供
台北馬偕醫院整形外科主治醫師劉映君自創曲「Promise 」，在醫師節當天於網路發布。馬偕院牧部召集院內各職系同仁，齊心唱出抗疫的心聲。圖／台北馬偕提供

疫情 醫師

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