紅油抄手未煮熟就上桌 春水堂發聲明致歉
知名茶飲連鎖品牌春水堂日前將未煮熟紅油抄手提供消費者，害消費者拉肚子，春水堂今天發表聲明對此深表歉意，也已聯絡消費者並陪同就醫，並感謝這名顧客的諒解。
以泡沫紅茶及珍珠奶茶成名的春水堂，店內除茶飲外，也提供茶點及熱食，日前有顧客吃了該店未煮熟的紅油抄手後，出現拉肚子情形。
春水堂發出聲明指出，這次在製作餐點時發生錯誤，對此深表歉意。了解情況後，營運主管已第一時間要求所有分店再次教育餐點製作流程，並以此為借鏡，讓夥伴們更加了解食品安全的重要性。
聲明中表示，當日營運主管收到顧客訊息後，即有聯絡該名顧客並陪同就醫，他們理解顧客對於品牌長期的信任與期許，也感謝該名顧客的諒解，未來仍將持續以高標準要求餐點品質與製作流程。
聲明中也指出，這次事件是屬他們在餐點製作的疏失，在檢討後已重新設定流程、教學完成，造成困擾之處，他們深感抱歉，尊重各界指導。
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