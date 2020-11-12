快訊

自掏腰包訂百碗牛肉麵卻打統編 丁怡銘：代訂同仁習慣

歷史一刻！中油在查德挖到石油 95萬桶將運回台

紅油抄手未煮熟就上桌 春水堂發聲明致歉

中央社 / 台中12日電

知名茶飲連鎖品牌春水堂日前將未煮熟紅油抄手提供消費者，害消費者拉肚子，春水堂今天發表聲明對此深表歉意，也已聯絡消費者並陪同就醫，並感謝這名顧客的諒解。

以泡沫紅茶及珍珠奶茶成名的春水堂，店內除茶飲外，也提供茶點及熱食，日前有顧客吃了該店未煮熟的紅油抄手後，出現拉肚子情形。

春水堂發出聲明指出，這次在製作餐點時發生錯誤，對此深表歉意。了解情況後，營運主管已第一時間要求所有分店再次教育餐點製作流程，並以此為借鏡，讓夥伴們更加了解食品安全的重要性。

聲明中表示，當日營運主管收到顧客訊息後，即有聯絡該名顧客並陪同就醫，他們理解顧客對於品牌長期的信任與期許，也感謝該名顧客的諒解，未來仍將持續以高標準要求餐點品質與製作流程。

聲明中也指出，這次事件是屬他們在餐點製作的疏失，在檢討後已重新設定流程、教學完成，造成困擾之處，他們深感抱歉，尊重各界指導。

品牌 珍珠奶茶 食品安全

延伸閱讀

化療顧客吃「沒熟紅油抄手」腹瀉！春水堂致歉：全店再教育

茶飲雙雄報喜 六角Q3獲利較上季翻倍、雅茗創單季新高

台中單元12房市熱 「藏媺」豪墅案公開即熱銷八成

蘇貞昌行銷日月潭紅茶 爆料蜜月在南投喝紅茶、啃甘蔗

相關新聞

雙11圖書遭賤賣 出版公會警告：市場秩序崩壞將不可回復

momo購物網在雙11購物節推出購書六六折優惠，引發全台近四十家書店發起「1111書店歇業潮」，在十一日共同歇業一天表達...

爸媽別等了！ 柚子醫師示警：九成流感死亡童都沒打疫苗

109年公費流感疫苗接種至今已施打522.9萬劑，但幼兒施打率卻始終不如意僅43％，甚至幼兒首打族只接種18.2％，被稱...

被醫師耽誤的歌手！ 馬偕整型帥醫劉映君譜出抗疫之歌

「在瞬間，天空降下大雨，而我們被迫保持距離，連呼吸都如此的焦慮....」在疫情艱難之際，全球飽受新冠病毒威脅，台北馬偕醫...

觀鳥馬拉松12月登場 全台唯一24小時不間斷尋鳥活動

為行銷台灣鳥況資源及推動永續生態旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2020雲嘉南賞鳥系列活動」，內容包括「生態旅遊與...

糧價崩盤農民血本無歸 盼提高2期作公糧收購量

今年稻米產量高，致使價格低靡不振，濕穀每百台斤價格僅剩830元。台中市議員施志昌今日邀農委會農糧署糧食產業組、台中市農業...

衛福部中醫藥研究所攜手慈濟醫院 建置中西醫合療平台

為突破中西醫合療瓶頸，花蓮慈濟醫院與衛生福利部國家中醫藥研究所，在今天簽署合作約定，建置「中西醫合療精準醫學平台」，針對...

《明星養老院》超強卡司！王偉忠：把老人當明星來對待

積娛樂圈42年功力，資深製作人王偉忠推出華麗溫暖的熟齡舞台音樂劇「明星養老院」，12月4日至6日在高雄文化中心至德堂進行...

孕後打流感疫苗心肌炎 疾管署：專家評估與細菌關聯大

一名28歲女生產完後，施打賽諾菲疫苗後，開始高燒不退，甚至倒地休克，送醫確診「急性心肌炎」，疾管署副署長莊人祥表示，經專...

台大連2起憾事 衛福部：青少年3成有精神障礙

國立台灣大學近期連三日發生二起學生輕生事件，9日下午歷史系女學生墜樓、11日男學生於宿舍輕生，由於9日至13日恰好是台大...

北市AED自動體外心臟電擊去顫器 議員揭：異常率13.2%

為了搶救黃金救援期，目前全台北市公共場所設置有2千台AED自動體外心臟電擊去顫器，台北市議員應曉薇下午在議會總質詢中指出...

來台北看2021跨年晚會 亞洲天王蕭敬騰強勢壓軸

台北市政府觀光傳播局今（12）日公布台北跨年活動主題「玩轉台北 和你一起」，由金曲設計師顏伯駿統籌活動視覺，讓跨年串連起...

後疫情時代「雲端旅遊」興起 香港美酒佳餚巡禮零距離

2020年疫情席捲全球，世界彷彿被按下了暫停鍵，而新型態的旅遊模式「雲端旅遊」也應運而生。享譽世界十大美食美酒節的「香港...

熱門新聞

「雙11」爆買潮包裹狠埋超商 店員厭世呼籲一件事必做

水逆終於退散！11月中旬3星座桃花爆開 金牛天秤上榜

寶瓶文化宣布在MOMO下架 總編輯：不能坐視書被賤賣

周日起難再下雨 彭啟明：要有最壞打算

用餐9折、滿額送小新！藏壽司進軍豐原 12道新菜上桌

國旅孝親補助 最高4500元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。