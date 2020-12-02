浩珵食品生技獨家保健配方設計．吸引知名直播商與品牌商指定合作

▎消費者有感！浩珵獨家保健配方堅持「安全．有效．不掏料」

浩珵食品生技是採用「新興模式」的保健生技廠，由美國德拉瓦州自然醫學權威及英國健康管理師、營養學權威組成「生技研發團隊」，並與醫師、營養師和食品專家組成的「專業顧問群」協同合作，為客戶客製開發「消費者有感且切合市場需求」的保健產品，如：護心保健、女性保建、男性保健……等。

浩珵在保健配方設計上主打「獨家．加成」，並堅持「安全．有效．不掏料」。優質品質值得信賴，加上使用體驗良好，因此幫助許多品牌商客戶累積了優良口碑和忠實顧客，進而提升營業額與品牌商譽。

圖／浩珵食品 提供

▎浩珵提供靈活彈性的ODM／OEM一站式服務，深獲客戶肯定與信任

浩珵旗下廠房皆採用「等同藥廠規格的無塵環境」，且通過「ISO22000與HACCP」的食品安全認證；其位於台中工業區的廠房更於2019年引進全新機台設備，更加符合各式保健產品的生產需求。此外，浩珵與德國杜夫萊茵台灣實驗室合作，委託進行產品檢驗，包括：塑化劑、農藥、重金屬等國際衛生安全認證；加上自身也落實嚴謹的自主管理，以達成高標準品質控管與檢測流程的目標。

而浩珵秉持「品質優良．價格親民．使用安心」的經營理念，首重「成效與服務」，提供保健產品和機能性產品的「ODM研發生產、OEM專業代工及批發服務」。浩珵不僅擁有專業的研發團隊與顧問群，還有長期配合、值得信賴的原料廠和包裝廠，多方協力合作，共同為客戶開發市場競爭力高的優質產品。

此外，浩珵從「產品企劃．原料篩選．配方研發．小量打樣．精實生產．品管檢測．包裝設計．包材印刷．產品認證．成品出貨」至「售後保固．教育訓練．法規諮詢」皆提供一站式的專業服務，「單一窗口模式」為客戶簡化產品開發作業、加速產品上市時程。浩珵更提供靈活彈性的合作模式與親切高效的業務服務，因此深獲客戶的肯定與信任，成為合作夥伴的供應鏈優勢。

圖／浩珵食品 提供

▎浩珵合作模式多元彈性，吸引知名直播商與品牌商指定合作

浩珵以「誠信與創新」為本，致力為客戶提供保健食品的獨創研發方案，讓客戶隨時接軌市場、掌握最新商機；加上彈性化經營，能依客戶狀況與條件調整合作模式。高靈活度與人性化的客戶服務，使浩珵成為許多廠商長期合作的產品開發及製造夥伴，更吸引知名直播商與品牌商指定合作。

而浩珵目前的客戶橫跨批發商、經銷商、零售商、品牌商、直播商和微商，以及醫療院所、連鎖及私人藥局等。其中，不僅有多家的台灣廠商，也有來自歐美、中國大陸、東南亞國家的客戶。

除了「ODM、OEM及批發服務」，浩珵還提供「小量試樣／小量生產服務」，為客戶降低市場進入門檻，減低囤貨風險。成為許多「已有品牌、想開發自有產品者」、「計畫創業、成立品牌者」或「掌握原料、想要加工成多元產品者」的友善合作廠商。