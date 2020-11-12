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觀鳥馬拉松12月登場 全台唯一24小時不間斷尋鳥活動

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處將於12月5、6日兩日舉辦「2020台灣國際觀鳥馬拉松」，是全台唯一穿越山海，24小時不間斷的搜尋鳥類活動。圖／觀光局提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處將於12月5、6日兩日舉辦「2020台灣國際觀鳥馬拉松」，是全台唯一穿越山海，24小時不間斷的搜尋鳥類活動。圖／觀光局提供

為行銷台灣鳥況資源及推動永續生態旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2020雲嘉南賞鳥系列活動」，內容包括「生態旅遊與永續觀光國際論壇」、「2020台灣國際觀鳥馬拉松」及「2020雲嘉南賞鳥生態旅遊」等活動，並邀請國內從事inbound旅行業者，進行賞鳥遊程踩線，做為未來對外行銷台灣賞鳥生態旅遊的基礎。

雲嘉南風管處表示，11月30日、12月1日兩日將舉行「生態旅遊與永續觀光國際論壇」，邀請產官學界的代表，共同探討台灣永續觀光和賞鳥生態旅遊的未來發展。另於12月5、6日兩日舉辦「2020台灣國際觀鳥馬拉松」，是全台唯一穿越山海，24小時不間斷的搜尋鳥類活動，挑戰鳥友們的眼力、體力及耐力。

雲嘉南風管處表示，台灣擁有特殊的地理環境以及氣候條件，孕育了眾多鳥類，也因位處亞澳海線候鳥度冬遷徙的中繼站，每年也吸引了許多候鳥前來度冬。共計有超過650種以上的鳥類，其中包含29種特有種、55種特有亞種，全世界約有十五分之一的鳥種可在台灣觀察到，密度是亞洲第一，對賞鳥人而言，台灣是賞鳥天堂。

至於雲嘉南濱海國家風景區範圍，地形景觀以特殊海岸濕地地形為主，孕育出極為豐富的魚、蝦、貝及紅樹林等淺灘濕地物種，長期吸引了無數的水鳥及候鳥聚集。自2012年起開始舉辦台灣國際觀鳥馬拉松大賽，今年也要民眾一塊冬季賞鳥。

賞鳥 生態旅遊 馬拉松

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