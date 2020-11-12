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爸媽別等了！ 柚子醫師示警：九成流感死亡童都沒打疫苗
109年公費流感疫苗接種至今已施打522.9萬劑，但幼兒施打率卻始終不如意僅43％，甚至幼兒首打族只接種18.2％，被稱為柚子醫師的小兒科醫師陳木榮直呼「比例真的非常低」，據統計，我國九成流感死亡童都沒打疫苗，提醒爸爸媽媽盡快帶小朋友打流感疫苗，獲得保護力。
陳木榮說，秋冬季節本來就是呼吸道症狀好發時期，希望孩子不要得到嚴重疾病，就要快點帶出來打流感疫苗。流感和一般感冒不同，流感肌肉痠痛、高燒非常不舒服，門診中常遇到很多幼兒家長，在家中寶貝得過一次流感後，就每年都來打疫苗。
陳木榮表示，流感本身就會造成很大、很嚴重的不舒服，甚至是嚴重併發症，如心肌炎、腦炎、肺炎等，都很容易讓孩子住進加護病房，甚至過去的研究發現，孩子得到流感後死亡者，有九成是沒打過疫苗。
很多家長會問「打流感疫苗只能預防流感？」陳木榮說，這句話是實話，但是因為打了流感疫苗，減少得到流感的嚴重度，就能少去醫療院所，也能減少得到期他疾病的機會，就有預防效果。
另外也會有人好奇為何流感疫苗沒效，孩子還是感冒兩三次？陳木榮解釋，流感和普通感冒是不同的，流感疫苗打了是預防會出人命的流感，不是不會得到普通感冒。所以小朋友還是有可能得到普通感冒，即使得到流感也會比較輕微。
許多長輩會跟新手爸媽說「千萬不要去打，一打就感冒，沒打就沒事。」陳木榮說，這只是一種謬誤，是時間上的巧合，家長容易以容易記住的時間，回想孩子何時生病。打流感疫苗的副作用酸痛等正常，但不會因打疫苗感冒。
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