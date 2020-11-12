衛福部中醫藥研究所攜手慈濟醫院 建置中西醫合療平台

為突破中西醫合療瓶頸，花蓮慈濟醫院與衛生福利部國家中醫藥研究所，在今天簽署合作約定，建置「中西醫合療精準醫學平台」，針對癌症、腦神經退化性、心腦血管、骨關節疾病、代謝性及感染性疾病的治療。慈濟醫院長林欣榮表示，今天是醫師節，在這天簽署約定呼應醫師守護生命的初衷。

國家中醫藥研究所長蘇奕彰表示，從健保資料庫的資料顯示，以腫瘤治療為例，接受中西醫合療的個案治療效果，比一般個案要好上20至30%，這是很顯著的差異；自己身為一個臨床醫師，希望能在臨床上幫助病人獲得更好的治療效果，很高興能有機會與推動中西醫合療經驗豐富的慈濟醫院合作。

「除了追求更有效的成果，也希望能減輕病人與家屬經濟負擔」林欣榮表示，不論是急重症還是慢性疾病，都可應用中西醫合療，目前慈濟醫療團隊，為困難度很高的腫瘤治療努力，像是針對病程發展很快的惡性腦瘤，團隊研發出用中藥「當歸」製作的藥物進行治療，並以中西醫合療的方式，在達到療效的同時，也減輕傳統治療可能帶來的副作用。

蘇奕彰說，花蓮的海拔範圍涵蓋從平地到3千多公尺，適用於更多種類的中草藥培養。台灣擁有先進醫療科技與成熟中醫及中醫藥項目的優勢，如今透過慈濟醫院與國家中醫藥研究所合作，建置醫學平台，交流雙方研究成果，加速案例的累積，整合中西醫的優點，以中西醫合療幫助更多需要的病人找回健康。