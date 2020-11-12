聽新聞
test
0:00 / 0:00
森林裡的圖書館 屏東縣立總圖熱門夢幻10景
屏東縣立總圖書館，猶如森林中的圖書館，今年8月底開館後，入館突破25萬人次，借閱冊數超過15萬冊，辦證人數也達到3838人，跟去年一整年相比幾乎翻倍成長，成為屏東人的大書房，也是旅人、IG打卡熱點，屏東縣立總圖書館整理圖書館「夢幻10景」，邀請民眾在10景其中之一拍照打卡，上傳臉書或IG，並tag5個好友們，可以兌換精美圖書館襪子一雙，數量有限。
屏東縣立總圖書館歷時2年多修建，讓這棟30多年歷史的圖書館，煥然一新，今年8月下旬開館後，更讓屏東縣民驚豔。
屏東縣立總圖書的夢幻10景：
●1樓大廳以三角形幾何線條，黑白對稱的閱讀區，呈現活潑意象。
●金屬迴旋梯是最佳取景點之一。
●圖書館廣場的景觀池，柔和的燈光倒映水面，愈夜愈美麗。
●「點亮閱讀的燈」夜幕低垂。
●1樓大廳，從旋轉梯踏階而上，又是另種風景。
●老樟樹林與建築的相互輝映，通透的綠意廊道。
●4樓獨有的原住民石板屋，細膩的月桃編織佈置，「原」味十足的閱讀秘密基地。
●3樓青少年閱讀空間，白色大階梯，隨手一拍都超級美。
●4樓屏東文學館來感受屏東的文學風情。
●坐下來看一本書，享受靜美的氛圍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言