森林裡的圖書館 屏東縣立總圖熱門夢幻10景

屏東縣立總圖書館，猶如森林中的圖書館，今年8月底開館後，入館突破25萬人次，借閱冊數超過15萬冊，辦證人數也達到3838人，跟去年一整年相比幾乎翻倍成長，成為屏東人的大書房，也是旅人、IG打卡熱點，屏東縣立總圖書館整理圖書館「夢幻10景」，邀請民眾在10景其中之一拍照打卡，上傳臉書或IG，並tag5個好友們，可以兌換精美圖書館襪子一雙，數量有限。

屏東縣立總圖書館歷時2年多修建，讓這棟30多年歷史的圖書館，煥然一新，今年8月下旬開館後，更讓屏東縣民驚豔。

屏東縣立總圖書的夢幻10景：

●1樓大廳以三角形幾何線條，黑白對稱的閱讀區，呈現活潑意象。

●金屬迴旋梯是最佳取景點之一。

●圖書館廣場的景觀池，柔和的燈光倒映水面，愈夜愈美麗。

●「點亮閱讀的燈」夜幕低垂。

●1樓大廳，從旋轉梯踏階而上，又是另種風景。

●老樟樹林與建築的相互輝映，通透的綠意廊道。

●4樓獨有的原住民石板屋，細膩的月桃編織佈置，「原」味十足的閱讀秘密基地。

●3樓青少年閱讀空間，白色大階梯，隨手一拍都超級美。

●4樓屏東文學館來感受屏東的文學風情。