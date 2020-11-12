台大連2起憾事 衛福部：青少年3成有精神障礙

國立台灣大學近期連三日發生二起學生輕生事件，9日下午歷史系女學生墜樓、11日男學生於宿舍輕生，由於9日至13日恰好是台大的期中考周，引發各界關注，台大電機系教授葉丙成也在臉書貼文表示「無法相信」；衛福部心口司司長諶立中表示，不少調查都顯示現代人的心理壓力遠高過於過去，曾針對青少年做調查約三成有精神疾病，大學生的比例也大約是如此，呼籲社會應增加對彼此的關心，降低憾事發生。

開業精神科醫師楊聰財表示，頂尖大學的學生，大多對於自我要求高，根據過往大學生輕生的因素，以學業、感情、同儕、家庭為最多，根據研究顯示，輕生身亡者約有九成五有精神狀況或障礙，其中多達七成為憂鬱症，但實際上有病勢感，又願意去找精神科醫師的人，僅有三成。

連續三天二起台大同系學生輕生事件，楊聰財也說，憂鬱或負面的情緒是有可能擴大影響他人的，呼籲親友間若是發覺身旁有人過度焦慮、緊張、憂鬱，應給予協助，多與他們說說話，或是陪伴就醫等，也呼籲民眾，別把心理疾病當作是一時的，自殺防治協會推出「心情溫度計」，可透過自我檢測，隨時檢視自己的心理狀態。

他呼籲，心理狀態不是等到痛苦不堪才去面對，平時只要有一點不舒服就應該要自我檢視，適時向專業醫師求助。

諶立中表示，20年前，台大大學生是很明確的，畢業等於宣布有工作或是出國讀書等，但是現在不同，就業環境多元，不管是誰都要自我創造打拚出一條屬於自己的路，也導致學生容易徬徨；加上整個社會壓力比以前壓力大很多，競爭力強，加上感情議題等，大家自主性提高，相對自我決定權力增加，責任也增加，不如預期也增加。

諶立中表示，過去曾做過小五、小六、國一的學生情緒障礙的調查，發現有三成的青少年有情緒障礙，其中以過動最高，憂鬱症等也占多數；大學生理論上也是差不多的比例，他認為現在的學子心理健康不如過往，各界應該要更加重視。

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