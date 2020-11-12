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北市AED自動體外心臟電擊去顫器 議員揭：異常率13.2%

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員應曉薇下午總質詢時，請柯文哲和其他局處長親自使用操作AED。記者楊正海／攝影
台北市議員應曉薇下午總質詢時，請柯文哲和其他局處長親自使用操作AED。記者楊正海／攝影

為了搶救黃金救援期，目前全台北市公共場所設置有2千台AED自動體外心臟電擊去顫器，台北市議員應曉薇下午在議會總質詢中指出，她調閱資料發現，全台北市儘管有兩千台AED，但使用率卻相當低，由一般民眾使用AED救人的次數僅5次，且高達85% 不知道怎麼用AED，要求應該從國小五、六級就應該有第一次的使用教學和認知。

應曉薇說，調出台北市2018至今年9月道路、公共場所等各場所的到院前無呼吸心跳件數，這兩年多來，一共有5千多件；甚至疑似心肌梗塞件數也有2290件，可見AED使用普遍偏低。

另外，台北市設置有「北市府全民守護者」APP，議員也質疑，這個APP註冊啟動僅9732人，本月啟用42件，累計也僅啟動910次，台北市的公務員的人數都不只此數，下載和使用率低。

台北市AED總共設置2168台，應曉薇表示，經過調查，AED的電池異常率4.99 %；貼片的異常率達13.24%，異常率為13.2%。

應曉薇下午總質詢時，請柯文哲和其他局處長親自使用操作AED，柯文哲輕鬆完成操作過程。柯文哲表示，他覺得系統性教育，最理想是從高中學生，做完整的訓練，每一年都有二萬人受訓，比較切實際。

不過，應曉薇表示，她做調查，發現高達85%不知道怎麼用AED，具體提案應該從國小五、六級就應該有第一次認知，高中有點太晚。

教育局長曾燦金指出，教育局有防災應變的教學綱要，五年級就有災害防救體驗，包括AED、CPR，小學就開始，國中也有和健康體育課做結合，高中高職也比較全面性，會再落實深化，上年度小學有辦175場，有2.1萬學生參與。

AED 北市 應曉薇

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