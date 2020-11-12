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來台北看2021跨年晚會 亞洲天王蕭敬騰強勢壓軸

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
蕭敬騰再度連莊台北跨年，強勢壓軸獻唱。　圖／北市觀傳局提供
蕭敬騰再度連莊台北跨年，強勢壓軸獻唱。　圖／北市觀傳局提供

台北市政府觀光傳播局今（12）日公布台北跨年活動主題「玩轉台北 和你一起」，由金曲設計師顏伯駿統籌活動視覺，讓跨年串連起城市意象與台北人的情感，走過受疫情所困的2020年，活動主題更帶出「相聚」的可貴。同時宣布亞洲天王蕭敬騰今年將在台北跨年強勢壓軸登場，以及迷幻王子林宥嘉、超人氣樂團宇宙人、新生代女歌手張若凡等超強歌手也將留在台北獻唱，一飽歌迷耳福。

今年疫情重創全球，改變了我們的生活，拉開了彼此的距離。在此情況下，人們最需要彼此的陪伴，因此今年「台北最High新年城－2021跨年活動」的主題概念定為「玩轉台北 和你一起」，由金曲設計師顏伯駿統籌活動視覺，以台北世界聞名的交通、文化、娛樂、生活發想設計，擷取出具代表性的的符號，如台北捷運、北門、台北101等，讓跨年串連起城市意象與台北人的情感，即使人們之間保持距離，也能感受你我的溫度，台北將和你一起回顧過去，展望翻轉新的一年。

繼先前公布文青女神田馥甄及搖滾天王伍佰超強卡司名單，今天觀傳局更宣布亞洲天王蕭敬騰再度連莊台北跨年，在新年倒數後強勢壓軸登場。而今年晚會也邀請到迷幻王子林宥嘉、超人氣樂團宇宙人、新生代女歌手張若凡留在台北獻唱，其中林宥嘉更是睽違七年後重新回歸台北跨年舞臺，透過他溫暖迷幻的歌聲，帶給歌迷滿滿的正能量。

觀傳局說，更多精彩活動將陸續公布，邀請大家來台北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2021，請上台北旅遊網。

張若凡首度參與大型跨年晚會，自曝相當緊張。　圖／北市觀傳局提供
張若凡首度參與大型跨年晚會，自曝相當緊張。　圖／北市觀傳局提供

跨年 觀傳局

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