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婚姻尚未平權！伴侶盟公布網站 籲跨國同婚法制化

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
伴盟今公布「跨國同婚-當愛跨越國界，婚姻還沒平權」專屬網站，以5篇跨國同性伴侶口述訪談報導、4件司法訴訟進度、跨國同婚一國4制的解套策略，呼籲政府儘速完成跨國同婚法制化。圖／伴侶盟提供
伴盟今公布「跨國同婚-當愛跨越國界，婚姻還沒平權」專屬網站，以5篇跨國同性伴侶口述訪談報導、4件司法訴訟進度、跨國同婚一國4制的解套策略，呼籲政府儘速完成跨國同婚法制化。圖／伴侶盟提供

同婚專法已於去年5月通過，台灣伴侶權益推動聯盟今指出，原以為跨國同婚只差臨門一腳，沒想到轉眼500多個日子過去，至今政府仍未決定要由哪個單位出面主責修法，在全球疫情延燒下，跨國伴侶被迫兩地分離的情況更顯窘迫，伴盟今公布「跨國同婚-當愛跨越國界，婚姻還沒平權」專屬網站，以5篇跨國同性伴侶口述訪談報導、4件司法訴訟進度、跨國同婚一國4制的解套策略，呼籲政府加快腳步，儘速完成跨國同婚法制化。

伴盟與中山大學社會系教授陳美華自今年3月起合作口述訪談，加上伴盟組織工作者長期陪伴協助跨國伴侶的經驗，第一波公布5篇報導勾勒跨國同性伴侶面臨的困境。

陳美華指出，台灣被西方社會視為是亞洲國家中對同志最友善的國度，然而，跨國伴侶無法結婚成為美中不足之處，跨國伴侶的課題提醒大眾，全球化之下、國界消弭的年代，國人透過旅遊、留學、線上交友開展跨國親密關係的情形越來越普遍，也讓跨國同性伴侶關係法制化越來越迫切。

伴盟秘書長簡至潔表示，跨國同性伴侶只能以觀光簽、學生簽、打工度假簽等方式停居留在台，今年疫情爆發後，許多拿著觀光簽與打工度假簽的跨國伴侶被迫出境，至今無法再入境。簡至潔指出，疫情當頭，家人才有入境團聚資格，更凸顯了跨國伴侶不能結婚而被剝奪的一切，其實是非常基本與迫切的需求。

跨國同婚平權聯盟共同發起人賴凱俐則特別關注移工處境，其中一方為移工的跨國同性伴侶，最擔憂的就是3年工作期限屆滿，可能無法再續約來台，加上移工普遍屬經濟與社會弱勢，不一定能透過來台讀書的方式繼續在台生活，造成移工一旦無法續約，除非台灣方能去到對方國家生活，否則兩人只能分隔兩地。

伴盟常務理事、律師潘天慶表示，大法官釋字第748號解釋施行法已施行超過1年，但跨國同性伴侶們至今還不能在台灣結婚，很明顯違反結婚自由及性傾向平等的基本人權，同婚是憲法保障，全世界已經通過同婚的國家，沒有一個國家會因為婚姻當事人其中一方的國家不允許同婚，就不允許他們結婚，只有台灣缺乏配套修法。

對此，伴盟提出建議，呼籲行政機關(法務部或內政部)乃至司法院可透過函釋，解釋涉外民事法律適用法第8條所稱的「公序良俗」，應包括締結同性婚姻之基本人權價值，並以第8條排除現行涉民法第46條的適用，先讓跨國同婚在實務上有明確依據，若擔心法律安定性，可日後再提出修正草案送交立法院。

同時，伴盟也建議移民署可先放寬跨國同性伴侶在台停居留的相關辦法，保障跨國同性伴侶的家庭團聚權。

同婚專法 結婚 移工

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