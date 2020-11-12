台中1至10月PM2.5歷年最低 空品不良天數比去年少15天

曾幾何時，中國的雙11狂歡節默默成為台灣「被發明的傳統」之一，各大通路無不祭出超殺折扣搶市。但沒想到電商之間下殺66折的促銷戰，竟意外引起出版業、實體通路與電商平台之間關於書價的萬古爭論。松鼠文化率先於9日宣布退出momo購物網（寶瓶文化於12日宣布跟進），而40餘間獨立書店也決定於雙11發動「歇業」一日表示抗議，引起讀者的騷動與討論。

2020-11-12 12:01