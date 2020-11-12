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台中1至10月PM2.5歷年最低 空品不良天數比去年少15天
每年秋、冬受鋒面影響境外汙染移入，全台進入空汙好發季，台中市政府加強稽查管制汙染源、要求中火擴大自主減煤，透過中部空汙治理專案辦公室進行跨縣市聯合應變演練，做好防制準備。
據行政院環保署空品監測資料統計，台中市今年1至10月PM2.5平均濃度15.5微克，空氣品質不良（AQI＞100）累積僅27天，創歷年最佳。
台中市環保局表示，依空品監測資料顯示，台中今年1至10月PM2.5平均濃度為15.5微克，較去年同期17.7微克改善2.2微克，空氣品質不良（AQI＞100）累積27天，較去年同期減少15天，兩項指標皆為歷年最佳。
今年10月在無大量降雨、沒有洗刷作用的氣候條件下，PM2.5單月平均濃度僅13.8微克，也較去年同期24.0微克改善10.2微克。
環保局代理局長陳宏益指出，10月進入空汙季後，環保局嚴陣以待，透過中部空污治理專案辦公室召集七縣市，包括彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市等環保局，一同進行「空氣品質嚴重惡化緊急防制及災害防救法之懸浮微粒物質災害應變聯合演練」，跨縣市治理空汙問題。
此外，市府持續推動藍天白雲行動計畫，以「先公後私、先大後小」為原則管制汙染源，包括燃煤工業鍋爐退場、許可管控固定汙染源排放、成立專案小組重點深度稽查、補助老舊車汰換、通知機車定期檢驗、推動電動車倍增、跨局處輔導餐飲業油煙、輔導改採環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街作業等。
環保局指出，市府將持續關注空品，隨時啟動應變，若於空污日查獲違法汙染源，將不分公私「直接開罰、加重處罰」，呼籲各汙染源配合降載減排，攜手捍衛藍天白雲。
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