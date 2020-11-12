快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市今實施二階流感疫苗調控措施 高風險族群優先施打

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市今起採取第二階段流感疫苗調控措施，高風險族群優先施打流感疫苗。本報資料照片
北市今起採取第二階段流感疫苗調控措施，高風險族群優先施打流感疫苗。本報資料照片

因應流感疫苗開打初期的供需失衡現象，北市衛生局實施總量管制、保障原則及彈性調控措施近3周，截至本月9日止，北市已有54萬4159人接種，其中，社區接種站服務、校園族群及安養護機構將陸續在11月底完成，前述對象及醫事相關人員，均提供足夠疫苗進行接種。

衛生局表示，經每日掌握疫苗使用情形及能量，審慎評估後，採取第二階段流感疫苗調控措施，來提升公費對象接種可近性。根據北市流感疫苗合約院所的層級，預估可配送約3萬餘劑疫苗。

除無高風險慢性病的50至64歲長者暫緩接種外，其餘符合資格者（高風險族群優先者），今日起可前往北市合約院所接種，直到疫苗用罄為止，接種前請先洽詢合約醫療院所，以避免久候。

另外，北市幼兒族群目前僅4萬740人接種，考量幼兒家長受限於時間及接種地點，為提升便利性，已在10月24日起加開台北市聯合醫院院外門診部周六嬰幼兒門診，現階段開放合約院所提供幼兒接種。

由於滿6個月以上至國小入學前的幼兒屬流感重症高危險群，其症狀包含肺炎、腦膜炎、心肌炎及多發性神經炎等併發症，嬰幼兒罹患風險比成年人高且病程演變相當快速。

衛生局提醒，已完成第1劑接種的首打族幼兒家長，在第1次接種的4周後，應再帶幼兒前往合約院所完成第2劑接種，及早獲得完整保護力。

流感疫苗 北市 衛生局

延伸閱讀

北市公寓重返榮耀？專家：小心專業人士導引風向

Moderna疫苗有效數據即將發表 成功率看好

遭爆威脅下屬？北市體育局長臉書道歉：連累柯文哲

單身經濟發燒 北市中山區小宅最熱銷

相關新聞

寶瓶文化宣布在MOMO下架 總編輯：不能坐視書被賤賣

富邦媒（8454）旗下momo購物網今年雙11推出購書66折優惠，獨立書店10日起發起「1111書店歇業潮」，超過30家...

北市今實施二階流感疫苗調控措施 高風險族群優先施打

因應流感疫苗開打初期的供需失衡現象，北市衛生局實施總量管制、保障原則及彈性調控措施近3周，截至本月9日止，北市已有54萬...

估下周油價大漲 汽、柴油每公升各上漲0.8元

在美國商用原油庫存下、新冠肺炎疫苗研發出現重大進展等因素影響下，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及...

水逆終於退散！11月中旬3星座桃花爆開 金牛天秤上榜

2020年是個特別的一年，大家都過得不是那麼順遂，今年最後一個水逆，終於離開了，有3個星座桃花也即將迎面而來，只要用雙手...

服務南台灣 國泰航空宣布開辦高雄往返香港航班

國泰航空今天宣布，將開辦高雄往返香港航班，於11月21日及11月28日各推出一班客運航班，象徵服務南台灣旅客不間斷的精神...

婚姻尚未平權！伴侶盟公布網站 籲跨國同婚法制化

同婚專法已於去年5月通過，台灣伴侶權益推動聯盟今指出，原以為跨國同婚只差臨門一腳，沒想到轉眼500多個日子過去，至今政府...

七旬翁30多年每天一包菸 呼吸「卡卡」肺阻塞

70歲陳姓老翁每天一包菸長達30多年，去年走路、上樓梯常喘不過氣，呼吸有咻咻的哮鳴聲，在台中慈濟醫院胸腔內科檢查，診斷為...

台中1至10月PM2.5歷年最低 空品不良天數比去年少15天

每年秋、冬受鋒面影響境外汙染移入，全台進入空汙好發季，台中市政府加強稽查管制汙染源、要求中火擴大自主減煤，透過中部空汙治...

雙11圖書賤賣66折 40餘家書店宣布「歇業」

曾幾何時，中國的雙11狂歡節默默成為台灣「被發明的傳統」之一，各大通路無不祭出超殺折扣搶市。但沒想到電商之間下殺66折的促銷戰，竟意外引起出版業、實體通路與電商平台之間關於書價的萬古爭論。松鼠文化率先於9日宣布退出momo購物網（寶瓶文化於12日宣布跟進），而40餘間獨立書店也決定於雙11發動「歇業」一日表示抗議，引起讀者的騷動與討論。

已逾萬人登記！ 國產新冠疫苗試驗招募達標一半

為加速本土藥廠研發新冠疫苗進度，指揮中心昨天公開招募國產疫苗第二期臨床試驗兩萬名受試者，創我疫苗研發史首次由中央號召志願...

肝膿瘍引發燒輕忽不得 衛福部桃醫提醒嚴重者危及生命

一名50歲工人因持續發燒不退、食慾不振已經一星期，他以為是長期在高溫環境下工作的緣故，應該只是中暑多喝水就沒事了。一直到...

慈濟環保論壇周末登場 產官學研大咖名單看這

地球資源消耗大，氣候變遷已升級為「氣候緊急狀態」，今年全球更深陷新冠肺炎危機，慈濟基金會將於本周末舉辦「未來地球與綠色行...

熱門新聞

雙11喝起來！星巴克買一送一來了 連續3天優惠

雙11優惠吃不到？網揭1111大玩文字遊戲：今年完全沒購物慾

寶可夢快閃活動！全球僅4城市22日首發 台南是全台唯一

環評史上首見估算 金昌石礦將「挖」掉1.8億元生態價值

「雙11」爆買潮包裹狠埋超商 店員厭世呼籲一件事必做

美金740標成台幣 台灣MIU MIU、日本PRADA官網出包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。