北市今實施二階流感疫苗調控措施 高風險族群優先施打

因應流感疫苗開打初期的供需失衡現象，北市衛生局實施總量管制、保障原則及彈性調控措施近3周，截至本月9日止，北市已有54萬4159人接種，其中，社區接種站服務、校園族群及安養護機構將陸續在11月底完成，前述對象及醫事相關人員，均提供足夠疫苗進行接種。

衛生局表示，經每日掌握疫苗使用情形及能量，審慎評估後，採取第二階段流感疫苗調控措施，來提升公費對象接種可近性。根據北市流感疫苗合約院所的層級，預估可配送約3萬餘劑疫苗。

除無高風險慢性病的50至64歲長者暫緩接種外，其餘符合資格者（高風險族群優先者），今日起可前往北市合約院所接種，直到疫苗用罄為止，接種前請先洽詢合約醫療院所，以避免久候。

另外，北市幼兒族群目前僅4萬740人接種，考量幼兒家長受限於時間及接種地點，為提升便利性，已在10月24日起加開台北市聯合醫院院外門診部周六嬰幼兒門診，現階段開放合約院所提供幼兒接種。

由於滿6個月以上至國小入學前的幼兒屬流感重症高危險群，其症狀包含肺炎、腦膜炎、心肌炎及多發性神經炎等併發症，嬰幼兒罹患風險比成年人高且病程演變相當快速。

衛生局提醒，已完成第1劑接種的首打族幼兒家長，在第1次接種的4周後，應再帶幼兒前往合約院所完成第2劑接種，及早獲得完整保護力。