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慈濟環保論壇周末登場 產官學研大咖名單看這

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
慈濟論壇將於11月14、15日在新店靜思堂（慈濟台北分會）舉行，慈濟今天舉行2020 第六屆慈濟論壇起跑記者會。記者趙宥寧／攝影
慈濟論壇將於11月14、15日在新店靜思堂（慈濟台北分會）舉行，慈濟今天舉行2020 第六屆慈濟論壇起跑記者會。記者趙宥寧／攝影

地球資源消耗大，氣候變遷已升級為「氣候緊急狀態」，今年全球更深陷新冠肺炎危機，慈濟基金會將於本周末舉辦「未來地球與綠色行動」論壇，邀請國內外環境保護與防疫專家與談，集結產、官、學、研界以及志工、年輕人，重新檢視環保思維，提出與時俱進的環保行動。

慈濟基金會今早舉行「2020第六屆慈濟論壇」起跑記者會，慈濟基金會執行長顏博文表示，今年是世界地球日50年，也是慈濟推動環保工作的第30年，全球共有11萬名慈濟環保志工，分布在19個國家，設置超過1萬個環保站，今年也與國家地理雜誌合辦馬拉松，慈濟也動員志工，提供不需要包裝的午餐，現場也沒有使用一次性容器，成為台灣首次零垃圾的馬拉松創舉。

慈濟論壇將於11月14、15日在新店靜思堂（慈濟台北分會）舉行，共計邀請55名學者與實踐者，進行5場專題研討、4場專題演講、4場行動峰會。慈濟基金會文史處賴睿伶表示，5場專題研討主題包含氣候緊急狀態與永續行動、女性參與及其社會影響力、循環經濟之理念與實踐、防疫與健康生活促進、公民行動與全球永續發展，席間貴賓雲集，也邀請到衛福部長陳時中。

賴睿伶也說，針對專題演講，將由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、前副總統陳建仁及唐獎永續發展獎得主Veerabhadran Ramanathan 維拉布哈德蘭‧拉馬納森；還有4場行動峰會，將討論產業的綠色行動與創新、生態的自然發展與人文共創、零浪費的生活態度及Z世代的社會行動等議題。

台師大環境教育研究所教授葉欣誠近期也透過「2020台灣永續環境行為調查」進行電話民調，葉欣誠也從民調發現，過去30年，台灣民眾從知識、態度、行為各面向皆有顯著的環境行為，有近9成民眾認為地球暖化是人類造成，認為自己與他人要共同承擔環境問題，顯見台灣推動環境保育相當成功，環境教育已深植人心。

今年68歲的林秀綢，已加入慈濟環保志工行列26年，自稱在慈濟環保志工界算是「小朋友」，目前在雙和環保站擔任志工。她說，環保站每天有100至120人從早上8時服務到晚上5時，不只做資源回收，也有讀書會，還會定期到長輩家中訪視，長時間下來，擁有敏銳的覺察力，也學習「少說話、多做事、多說好話、好好說話」。

為堅定宣示「零碳排」，顏博文也說，今年「慈濟論壇」論壇籌備與舉辦期間，將委託 SGS 進行IS014067 碳足跡盤查與認證，以更科學的方式計算活動的碳排量，認證結果也可作為節能減排的參考。

聯合報系願景工作室執行長羅國俊、教育部前部長蔣偉寧等人今天也到場。蔣偉寧表示，永續發展理念包含環境保護、經濟發展、社會正義，慈濟可謂台灣典範。若要推動永續發展，也期待國內生產總值（GDP）能與碳排放脫鉤，讓「未來地球」的永續發展理念能實現，造福後代子孫。

慈濟

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