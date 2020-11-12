快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肝膿瘍引發燒輕忽不得 衛福部桃醫提醒嚴重者危及生命

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
勞工高燒一周不退、食慾不振，不要以為是工地曬太陽的緣故，圖為桃園捷運工地，非患者工作場所。圖／桃園市捷運工程局提供
勞工高燒一周不退、食慾不振，不要以為是工地曬太陽的緣故，圖為桃園捷運工地，非患者工作場所。圖／桃園市捷運工程局提供

一名50歲工人因持續發燒不退、食慾不振已經一星期，他以為是長期在高溫環境下工作的緣故，應該只是中暑多喝水就沒事了。一直到了出現冷顫、忽冷忽熱的情形，被家人送到衛福部桃園醫院急診，電腦斷層掃描檢查發現肝臟右葉有一個約10公分腫瘤，診斷是肝膿瘍。

患者醫師說明時，忍不住驚訝說「肝也會長膿喔｣，住院後接受「經皮穿肝引流術」引流膿液，並做細菌培養確認種類，進而給予抗生素治療，四周後康復出院。

衛生福利部桃園醫院腸胃科醫師林明慧解釋，肝膿瘍是一種在肝臟經由血液或膽道被細菌感染，造成肝組織局部壞死、液化及膿瘍的病症。肝膿瘍致病菌一般分為阿米巴原蟲感染、化濃性細菌感染。阿米巴原蟲感染較少見，化膿性肝膿瘍最常見。林明慧強調肝膿瘍若無適當治療，死亡率相當高，包括敗血症就是主要的死亡原因。

林明慧說，肝膿瘍的治療方面，必須給予廣效性的抗生素治療至少6至8周，以及適當的引流，一般大於5公分才做經皮穿肝膿瘍引流術；小於5公分有時只是超音波指引抽吸術，建議有效引流或抽吸可縮短、改善病情。在消除感染源方面，要試圖找出體內有否其它發炎的疾病並治療，避免復發。

膿瘍也會發生在不同的部位，桃園醫院感染科林宜君醫師過去也有患者背部疼痛，以為是扭傷不以為意，後來身體越來越不舒服，又伴隨發燒、下肢突然沒有知覺與無力，無法行走，上肢也逐漸無力，到醫院檢查發現是金黃色葡萄球菌感染引發膿瘍，壓迫到神經造成手部、下肢失去知覺。醫師提醒背部有不明原因疼痛，並且合併發燒，不要大意，有可能是骨髓炎或者脊椎膿瘍引起。

醫師 發燒 患者

延伸閱讀

肝癌晚期免疫治療 成功長肝如重生

喝酒臉紅是肝好？還是不好？ 3大症狀是肝臟無法代謝表現...小酌仍有致癌可能

太景攜手南韓GPCR 簽幹細胞驅動劑及抗生素授權協議

高齡長者肝腫瘤 肝癌微創手術可完整切除保肝

相關新聞

寶瓶文化宣布在MOMO下架 總編輯：不能坐視書被賤賣

富邦媒（8454）旗下momo購物網今年雙11推出購書66折優惠，獨立書店10日起發起「1111書店歇業潮」，超過30家...

北市今實施二階流感疫苗調控措施 高風險族群優先施打

因應流感疫苗開打初期的供需失衡現象，北市衛生局實施總量管制、保障原則及彈性調控措施近3周，截至本月9日止，北市已有54萬...

估下周油價大漲 汽、柴油每公升各上漲0.8元

在美國商用原油庫存下、新冠肺炎疫苗研發出現重大進展等因素影響下，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及...

水逆終於退散！11月中旬3星座桃花爆開 金牛天秤上榜

2020年是個特別的一年，大家都過得不是那麼順遂，今年最後一個水逆，終於離開了，有3個星座桃花也即將迎面而來，只要用雙手...

服務南台灣 國泰航空宣布開辦高雄往返香港航班

國泰航空今天宣布，將開辦高雄往返香港航班，於11月21日及11月28日各推出一班客運航班，象徵服務南台灣旅客不間斷的精神...

婚姻尚未平權！伴侶盟公布網站 籲跨國同婚法制化

同婚專法已於去年5月通過，台灣伴侶權益推動聯盟今指出，原以為跨國同婚只差臨門一腳，沒想到轉眼500多個日子過去，至今政府...

七旬翁30多年每天一包菸 呼吸「卡卡」肺阻塞

70歲陳姓老翁每天一包菸長達30多年，去年走路、上樓梯常喘不過氣，呼吸有咻咻的哮鳴聲，在台中慈濟醫院胸腔內科檢查，診斷為...

台中1至10月PM2.5歷年最低 空品不良天數比去年少15天

每年秋、冬受鋒面影響境外汙染移入，全台進入空汙好發季，台中市政府加強稽查管制汙染源、要求中火擴大自主減煤，透過中部空汙治...

雙11圖書賤賣66折 40餘家書店宣布「歇業」

曾幾何時，中國的雙11狂歡節默默成為台灣「被發明的傳統」之一，各大通路無不祭出超殺折扣搶市。但沒想到電商之間下殺66折的促銷戰，竟意外引起出版業、實體通路與電商平台之間關於書價的萬古爭論。松鼠文化率先於9日宣布退出momo購物網（寶瓶文化於12日宣布跟進），而40餘間獨立書店也決定於雙11發動「歇業」一日表示抗議，引起讀者的騷動與討論。

已逾萬人登記！ 國產新冠疫苗試驗招募達標一半

為加速本土藥廠研發新冠疫苗進度，指揮中心昨天公開招募國產疫苗第二期臨床試驗兩萬名受試者，創我疫苗研發史首次由中央號召志願...

肝膿瘍引發燒輕忽不得 衛福部桃醫提醒嚴重者危及生命

一名50歲工人因持續發燒不退、食慾不振已經一星期，他以為是長期在高溫環境下工作的緣故，應該只是中暑多喝水就沒事了。一直到...

慈濟環保論壇周末登場 產官學研大咖名單看這

地球資源消耗大，氣候變遷已升級為「氣候緊急狀態」，今年全球更深陷新冠肺炎危機，慈濟基金會將於本周末舉辦「未來地球與綠色行...

熱門新聞

雙11喝起來！星巴克買一送一來了 連續3天優惠

雙11優惠吃不到？網揭1111大玩文字遊戲：今年完全沒購物慾

寶可夢快閃活動！全球僅4城市22日首發 台南是全台唯一

環評史上首見估算 金昌石礦將「挖」掉1.8億元生態價值

「雙11」爆買潮包裹狠埋超商 店員厭世呼籲一件事必做

美金740標成台幣 台灣MIU MIU、日本PRADA官網出包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。