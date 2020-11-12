肝膿瘍引發燒輕忽不得 衛福部桃醫提醒嚴重者危及生命

一名50歲工人因持續發燒不退、食慾不振已經一星期，他以為是長期在高溫環境下工作的緣故，應該只是中暑多喝水就沒事了。一直到了出現冷顫、忽冷忽熱的情形，被家人送到衛福部桃園醫院急診，電腦斷層掃描檢查發現肝臟右葉有一個約10公分腫瘤，診斷是肝膿瘍。

患者聽醫師說明時，忍不住驚訝說「肝也會長膿喔｣，住院後接受「經皮穿肝引流術」引流膿液，並做細菌培養確認種類，進而給予抗生素治療，四周後康復出院。

衛生福利部桃園醫院腸胃科醫師林明慧解釋，肝膿瘍是一種在肝臟經由血液或膽道被細菌感染，造成肝組織局部壞死、液化及膿瘍的病症。肝膿瘍致病菌一般分為阿米巴原蟲感染、化濃性細菌感染。阿米巴原蟲感染較少見，化膿性肝膿瘍最常見。林明慧強調肝膿瘍若無適當治療，死亡率相當高，包括敗血症就是主要的死亡原因。

林明慧說，肝膿瘍的治療方面，必須給予廣效性的抗生素治療至少6至8周，以及適當的引流，一般大於5公分才做經皮穿肝膿瘍引流術；小於5公分有時只是超音波指引抽吸術，建議有效引流或抽吸可縮短、改善病情。在消除感染源方面，要試圖找出體內有否其它發炎的疾病並治療，避免復發。

膿瘍也會發生在不同的部位，桃園醫院感染科林宜君醫師過去也有患者背部疼痛，以為是扭傷不以為意，後來身體越來越不舒服，又伴隨發燒、下肢突然沒有知覺與無力，無法行走，上肢也逐漸無力，到醫院檢查發現是金黃色葡萄球菌感染引發膿瘍，壓迫到神經造成手部、下肢失去知覺。醫師提醒背部有不明原因疼痛，並且合併發燒，不要大意，有可能是骨髓炎或者脊椎膿瘍引起。