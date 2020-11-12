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運動傷害致坐骨神經痛 新式整脊復位術可暫止痛

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」運動醫學科郭文華醫師新式整脊復位手法之提臀（抬骨盆）頓壓技巧，讓坐骨神經痛患者，瞬間不痛。 圖／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」運動醫學科郭文華醫師新式整脊復位手法之提臀（抬骨盆）頓壓技巧，讓坐骨神經痛患者，瞬間不痛。 圖／業者提供

一位年近40歲的女性近日為右側坐骨神經痛所苦，前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，檢查發現她的腰椎陳舊性椎弓骨折，還引起兩節腰椎向前滑脫移動而不穩定，並出現神經壓迫症狀。經施以有學理基礎的新式整脊復位技巧，徒手將滑動脊椎骨推回原位，患者剎那間不痛，如釋重負，暫解困擾。

「活力得中山脊椎外科醫院」運動醫學科郭文華醫師指出，患者自述年輕時常因練體操而受傷，當時除了背酸外卻未覺得身體不適，也不以為苦。但近兩個月來卻出現右側坐骨神經痛，從背部一路延伸到右腳腳底有放射性疼痛，且越來越痛。期間雖曾接受過復健理療，但疼痛毫無改善。來院經X光檢查及診斷確認她的腰椎第四、五節間的椎弓陳舊性骨折，以致引起腰椎第四、五節與腰椎第五、薦椎第一節之間，共有兩處腰椎滑脫。

郭文華醫師說，患者雖在年輕時受傷，即有脊椎輕微骨折，但因年輕時腰部肌肉強大，能拉住椎骨不致滑脫。隨著年紀漸長，肌肉力量大不如前，因此出現腰椎滑脫移動，並引起神經壓迫症狀，造成坐骨神經痛，且隨著滑脫角度越大，壓迫神經越嚴重，難怪她會越來越痛。

針對患者是因腰椎滑脫引起的疼痛，郭文華醫師指出，在學理基礎上的新式整脊復位技巧，是先指導患者進行3D呼吸運動，接著為她施以提臀（骨盆）頓壓手法，藉著徒手整復手法將向前滑動的椎骨推回原位，讓神經壓迫消失，患者解除神經擠壓狀態，剎那間立即感覺不痛，如釋重負。

不過，郭文華醫師也告知患者，雖然因椎骨滑脫復位而能瞬間解除疼痛，但因她的病根是在椎弓骨折，只要日常劇烈活動就應小心椎骨再度滑動移位、甚至突然大幅滑動，再度壓迫神經，嚴重時可能造成大小便失禁。根本解決之道仍是建議她接受手術內固定治療，在此之前，平日保養之道，最好穿戴硬式背架，以避免椎骨突然大幅滑動。

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