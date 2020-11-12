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巧克力囊腫復發導致卵巢壞死 女子憾影響一半受孕機率

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，卵巢巧克力囊腫手術後約有25%復發的可能。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，卵巢巧克力囊腫手術後約有25%復發的可能。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名30歲女子5年前接受卵巢巧克力囊腫切除，出院後因工作繁忙疏於追蹤，導致近1年來每當月經來時，常感到下腹悶痛；日前因急性下腹痛急診，檢查竟是巧克力囊腫復發合併右側卵巢扭轉壞死，雖緊急透過手術切除，但因僅剩左側卵巢，未來恐影響受孕機率，醫師呼籲女性患者當心。

亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，患者5年前因月經來時腹痛，就醫發現右側卵巢有一顆巧克力囊腫，經手術切除後患者以為一勞永逸，便無積極追蹤，直到近期再度因下腹疼痛就醫，竟是卵巢巧克力囊腫復發合併卵巢扭轉壞死所致，需切除扭轉壞死卵巢，以避免引發嚴重骨盆感染

患者目前未婚，切除卵巢後恐使未來受孕機率少一半，使她相當後悔當年術後沒有確實追蹤治療。醫師建議透過飲食、運動、好的生活習慣，未來還是可以有機會一圓當媽媽的夢想。

高惠芬說，卵巢巧克力囊腫是子宮內膜異位症生長在卵巢的位置，常見的臨床症狀有經痛、非經期慢性骨盆疼痛、性交疼痛、解便困難，甚至造成30-50%不孕症的因素，若有上述症狀、臨床檢查懷疑囊腫有高風險惡性病變或是囊腫大小大於5公分以上的病患，都應慎重考慮手術檢查與治療，避免延誤病情。

她也指出，根據統計，卵巢巧克力囊腫手術後約有25%復發的可能，每年以10%增加復發的風險，尤其手術五年後復發的風險大於50%，除了會再度引發經痛、骨盆疼痛等症狀外，慢性發炎反應會形成嚴重骨盆腔沾黏，使得正常的骨盆結構異常，造成再次手術困難度增加，也延長復原時間。

此外，卵巢若再次手術會讓卵巢卵子庫存量下降，影響受孕機率，甚至引發卵巢功能不足提早更年期。

手術 巧克力 患者

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