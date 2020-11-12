報名當國產疫苗受試者？ 陳時中：很樂意

為加速本土藥廠研發新冠疫苗進度，指揮中心昨成立平台，公開招募國產疫苗第二期臨床試驗2萬名受試者，截至今天早上9時登記累積近9000人申請。衛福部長陳時中被問及是否也會成為受試者，表示「很樂意」；但還必須了解一下相關法規，看身為試驗主管單位的主管是否也可以參與試驗。

立法院社福及衛環委員會聯席會議今續審因應開放美豬牛的八個行政命令案，陳時中今赴立院備詢。對於若是未完成實地查廠，是否美豬牛都會暫緩進口？

陳時中表示，如果沒辦法達到衛生安全標準，不論任何食品都不會准許進口。至於查廠一事，陳則強調還在和美方溝通協調中。

然而未來萊劑美豬進口，在追蹤管理上卻有「產地標示易造假、稽查人力不足、食藥署食品登錄系統只能管百分之二業者」等三大漏洞，五年來政府查牛肉標示違規只有12件。

陳時中則表示， 美牛查到違規四至六件，但查驗件數決不止12件。在人力上面，也通過計畫，編列新台幣3億元、地方也將增加126人。

另外，國民黨前天在臉書發布一段22秒影片，畫面中豬隻不斷顫抖、情緒躁動，指瘦肉精讓豬隻出現副作用。被詢問這段影片究竟是真是假？陳時中僅說，任何物質超過劑量都一定會有不良反應，但只要在「殘留容許量」（MRL）與「安全攝取量」（ADI）範圍內就是安全的，不願證實影片真偽。