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40歲熟女鬧坐骨神經痛 原來幼年練體操受傷惹禍

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
郭文華醫師（見圖）指坐骨神經痛婦人，是因幼年練體操時受傷所致，以新式整脊復位技巧幫她緩解疼痛。記者王昭月／攝影
郭文華醫師（見圖）指坐骨神經痛婦人，是因幼年練體操時受傷所致，以新式整脊復位技巧幫她緩解疼痛。記者王昭月／攝影

一位年近40歲的婦女近日右側坐骨神經劇痛，就醫查出腰椎陳舊性椎弓骨折，以致引起兩節腰椎向前滑脫，並出現神經壓迫症狀，追溯病史原來念小學時練體操曾受過傷，現在身體在「抗議」，後來經醫師以新式整脊復位技巧把滑脫的脊椎骨推回原位，才暫解困擾，不過醫師仍建議接受手術，才能治本。

「活力得中山脊椎外科醫院」運動醫學科醫師郭文華表示，這名婦人年幼時練體操受過傷，她當時覺得只會背酸，不以為意，但近兩個月來右側坐骨神經從背部一路延伸到右腳腳底有放射性疼痛，復健理療仍無改善，他為患者做X光檢查，確認腰椎第四、五節間的椎弓陳舊性骨折，以致引起腰椎第四、五節與腰椎第五、薦椎第一節之間兩處腰椎滑脫。

郭文華說，年輕時受的傷因腰部肌肉強大，能拉住椎骨不致滑脫，但隨著年紀漸長，肌肉力量大不如前，因此出現腰椎滑脫，引起神經壓迫而造成坐骨神經痛，且滑脫角度越大，神經壓迫越嚴重。

郭文華以新式整脊復位技巧治療婦人，先教她3D呼吸運動，接著以提臀頓壓手法，將向前滑動的椎骨推回原位，解除神經擠壓狀態，讓她緩解疼痛，不過由於病根是椎弓骨折，只要劇烈活動就需小心椎骨再滑動，建議她接受手術內固定治療，且平日最好穿戴硬式背架保養，避免椎骨突然大幅滑動。

婦人腰椎第四、五節間的椎弓有陳舊性骨折。記者王昭月／攝影
婦人腰椎第四、五節間的椎弓有陳舊性骨折。記者王昭月／攝影

骨折 醫師 手術

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