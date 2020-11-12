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周日起難再下雨 彭啟明：要有最壞打算

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天上半天大致上和昨天類似，北部雲量較多，迎風面偶雨。記者楊德宜／攝影
今天上半天大致上和昨天類似，北部雲量較多，迎風面偶雨。記者楊德宜／攝影

今天台灣還是典型東北風的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，東北部迎風面到宜蘭仍持續有雨勢，中南部相對仍晴朗，早晚有輻射冷卻，空曠郊區低溫到15-17度，都會區域仍有21-23度。

他說，今天上半天大致上和昨天類似，北部雲量較多，迎風面偶雨，中南部也穩定，不過下午開始到晚上，梵高颱風的外圍環流水氣北上，台灣各地雲量增多，也偶有局部短暫陣雨，其中以東半部到東北部較多，中南部山區也有機會，西半部平地則是偶有短暫陣雨，要到周六、周日才會逐步緩和轉晴。

今年第22號中度颱風梵高，目前正穿越菲律賓，彭啟明說，上午就會進入南海，周末會侵襲越南中部，這波颱風水氣北上，對台灣的雨勢仍以東北部較多，例如宜蘭到花蓮附近，時間在周四晚開始到周六，周五是最顯著的時候，周六逐漸緩和，周日會轉晴回溫，同時延續到下周一到周三周四，預期將是回溫穩定的好天氣，還是東北風偏東風，但卻是難得的舒適天氣。

彭啟明說，目前中短期的天氣預測上，今晚開始的這波降雨，可能是近期最後一波全台有些雨勢，周日開始到11月中下旬，環境場顯著的偏乾，也會較為偏暖，會再陷入很難下雨的情境。

他說，西太平洋從10月開始，幾乎每周1-2個颱風生成，總共有9個颱風生成的高頻率，也將告一段落，未來兩周相對平靜許多，暫較無颱風生成條件。

彭啟明表示，由於反聖嬰現在正在發展當中，台灣的典型的秋冬季本來就進入枯水期，要有天氣條件帶來顯著降雨，來一場颱風或一場大雨把水庫填滿，就像是突然來個全壘打逆轉勝的條件相對偏少，大家在用水習慣上，可能要有做最壞打算的準備，要能撐到明年3、4月以上的長期抗戰。

颱風 彭啟明

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