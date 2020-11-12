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東北風影響今水氣增！ 吳德榮：明各地雨 迎風面雨勢大

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中度颱風梵高中心在菲律賓中部、上午將進入南海，未來續朝越南推進；離台甚遠、無直接影響。圖／取自氣象局網站
中度颱風梵高中心在菲律賓中部、上午將進入南海，未來續朝越南推進；離台甚遠、無直接影響。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中度颱風梵高中心在菲律賓中部、上午將進入南海，未來續朝越南推進；離台甚遠、無直接影響。

今天受東北風影響、水氣略增；迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部雨，北部山區、東北部有較大雨勢；大台北平地西側多雲、東側有局部短暫雨。桃園以南晴時多雲。北台偏涼，其他地區早晚涼，中南部日夜溫差大。北部18至26度、中部16至31度、南部17至31度、東部18至28度。

明天、周六北部、東半部本有迎風面的降水，又有中高層水氣移入而加大雨勢，尤其北部山區、宜花局部地區。而中南部則單純受中高層水氣移入，雲量增多、亦有局部短暫雨的機率，山區降雨較平地明顯。明天冷空氣略減弱、周六冷空氣略增強，氣溫僅小幅變化，北台持續濕涼。

他說，周日東北風持續影響，迎風面有局部短暫雨；中高雲減弱消散，中南部轉為多雲時晴，山區偶有飄零星小雨的機率、但機率逐漸降低。

下周一至周四冷空氣減弱、持續回暖，各地晴朗穩定，唯東半部偶有零星少量降雨的機率；下周二至周四各地高溫皆達30度以上，白天微熟、紫外線強，為典型秋老虎的天氣型態。

紫外線 南海 吳德榮

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