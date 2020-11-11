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讓你看到媽祖的微笑 「新港媽祖」入圍台灣最美的光

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
「心靈的母親-新港媽祖」入圍台灣光環境獎。圖／趙宇晨攝影、中強光電文化藝術基金會提供
「心靈的母親-新港媽祖」入圍台灣光環境獎。圖／趙宇晨攝影、中強光電文化藝術基金會提供

傳統寺廟總是燈火輝煌，但放置神像之處卻往往陰暗，讓信眾看不清神明的容顏。照明設計公司「微槓桿」十多年前踏入宮廟照明領域，嘗試在神像的臉上打光，讓信眾看清神明的容顏，縮短人與神的距離。其作品「心靈的母親-新港媽祖」入圍2020台灣光環境獎。

中強光電文化藝術基金會公布2020台灣光環境獎，共有「心靈的母親-新港媽祖」、「總統府」、「司馬庫斯無藍害部落」、「河樂廣場」、「大溪歷史『光』廊道」、「汀甫圳通學巷」及「LIGHTWELL空間藝術裝置」七件作品進入決選。新港奉天宮媽祖也成為台灣首個入圍燈光設計大獎的神明。

該獎今年邁入第三屆，每年選出「台灣最美的光」。中強光電指出，今年參賽作品涵蓋都市、景觀、建築、室內、展示、藝術等不同類型。

評審指出，「心靈的母親：新港媽祖」以微型光學無段變焦投光技術抑制眩光，並透過精準的光學運算，使神龕的玻璃面不反光，媽祖頭戴的垂簾也不在臉容留下陰影；信眾從廟外便可看到媽祖的尊容，彷彿看到媽祖對他們微笑。

微槓桿迄今已為全台四十多座廟宇設計燈光照明。微槓桿代表蔡弘翊表示，與神明結緣源於一場奇妙的緣分。十多年前，微槓桿為南藝大設計修復文物的燈光，與南藝大教授約在台南大天后宮見面。廟中的媽祖神像年久斑駁，微槓桿代表隨身攜帶照明工具，隨手把光線打在神像臉上時，一位信徒驚呼「幾十年來，第一次看到媽祖在微笑」，促成大天后宮與微槓桿的合作。

蔡弘翊認為，傳統觀念認為神人之間必須保持距離，因此神像總是處於陰暗處，讓信眾因看不清而感到敬畏。但現代人需要心靈的慰藉，看到「神明的微笑」反而讓他們感覺與神明親近、心靈有所依托。一開始宮廟經營者對「幫神明打光」抱持懷疑，看到成果後大為驚喜，「微槓桿」便憑口碑和全台四十多座宮廟合作。他透露，每次燈光設計完畢，廟祝都會擲茭徵詢神明同不同意，多數神明同意在臉上「打光」。

「心靈的母親-新港媽祖」入圍台灣光環境獎。圖／趙宇晨攝影、中強光電文化藝術基金會提供
「心靈的母親-新港媽祖」入圍台灣光環境獎。圖／趙宇晨攝影、中強光電文化藝術基金會提供
「心靈的母親-新港媽祖」入圍台灣光環境獎。圖／趙宇晨攝影、中強光電文化藝術基金會提供
「心靈的母親-新港媽祖」入圍台灣光環境獎。圖／趙宇晨攝影、中強光電文化藝術基金會提供

媽祖 天后宮

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