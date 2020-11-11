11月18日水情轉黃燈減壓供水 南市啟動抗旱機制

中央社 / 台南11日電

台南市18日起水情燈號調整為減壓供水黃燈，南市已啟動抗旱井、放流水等機制。市長黃偉哲提醒，南部進入枯水期，要求各機關澆灌及洗街用水由水資源回收中心供應，加強節水。

南部地區已進入枯水期，預期台南市水情，加以未來降雨機會有限，黃偉哲提早在10月28日召開抗旱節約用水會議，召集相關局處，研議機關、學校、業務、產業等面向節水宣導措施，及早停止噴水池、景觀等非必要用水，並要求各機關澆灌及洗街用水由本府水資源回收中心供應，加強節水。

台南市政府水利局表示，今年6月起降雨偏少，導致曾文水庫蓄水量較往年偏低(11日蓄水量1億1907萬噸，蓄水率23.42%)；台南水情燈號在10月26日轉為綠燈提醒。

本月7日「閃電」颱風襲台也未帶來顯著降雨，且因反聖嬰現象持續發展，未來預估明年春雨可能偏少，因此中央旱災應變中心今天決議，自18日起將原為水情提醒的綠燈，調整為減壓供水的黃燈，也就是夜間離峰及特定時段降低自來水管壓供水，同時停供行政機關及國營事業非急需或非必要用水。

針對19口抗旱井部分，水利局表示，已請台糖公司對於有出水量不足或出沙情況時，先行辦理洗井作業，確保正常每日可供應3萬噸；各工業區自主管理節約用水5%；黃偉哲日前偕同經濟部水利署、水公司等單位視察南化水庫及防淤隧道，了解整體水情應對措施。

另外，安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營水資源回收中心，每日總計可提供7790噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎民眾前往取用。

▍延伸閱讀：多雨之島陷缺水危機！水庫如何保住「台灣最後一滴淚」

抗旱 資源回收 黃偉哲

延伸閱讀

寶可夢城市焦點一日快閃 11月22日在台南

台南水情轉黃燈 黃偉哲：希望游泳池業者共體時艱

利用閱讀改造人生 黃偉哲拍片為台南書店加油

讓學生安全上下學…黃偉哲：優先動用二備金新設路燈

相關新聞

基隆捷運八堵基隆最終案怎解？林右昌：3條件尋求共識

基隆捷運經北北基三首長和交通部長林佳龍協調後，提升為中運量，但目前先規畫到八堵，八堵站到基隆火車站如何規畫還待鐵道局和基...

梵高水氣漸增 12日入夜中南部山區可望降雨

氣象局今天表示，明天受東北風影響，白天降雨以桃園以北、宜蘭為主，深夜後雨區轉為宜花東等地；預估明天深夜中颱梵高水氣漸增，...

環評史上首見估算 金昌石礦將「挖」掉21億元生態價值

環評史上首見「礦區生態性服務價值」估算！環評大會今天通過金昌石礦環境現況差異案，開發地點位於花蓮縣秀林鄉勇士山陵線背面，...

讓你看到媽祖的微笑 「新港媽祖」入圍台灣最美的光

傳統寺廟總是燈火輝煌，但放置神像之處卻往往陰暗，讓信眾看不清神明的容顏。照明設計公司「微槓桿」十多年前踏入宮廟照明領域，...

模擬蘇花改隧道遇火警 南澳和平段18、19日晚間8點封閉

台9線蘇花改南澳至和平段，為實施夜間救災演練，將在18、19日兩天晚間8時至10時暫時封閉，公路總局請用路人改道舊蘇花公...

願景／希望的翅膀 小筆友的美麗願景

「飛行員的衣服為何是連身裝？」陸軍航空601旅直升機教官張宬瑋日前在「大小筆友夢想職業論壇」中，與130多位小朋友解密飛...

台北首度舉辦Open House 參觀景點深入北捷行控中心

緣起於英國倫敦的Open House活動，是廣受建築、設計和藝術界矚目的年度盛事，台北今年首獲倫敦官方正式授權，成為繼日...

透明隱形牙套 讓整牙民眾揮別大鋼牙醜形象

高雄一名劉小姐牙齒咬合不正，吃麵時連麵條都咬不斷，後來裝上隱形牙套矯正齒列，吃東西時只要把隱形牙套拿下來，吃完後像一般刷...

留意血壓變化 高血壓者提醒「722原則」

「冬天將至，長者及有高血壓者應注意血壓控制！」食藥署11日舉辦「冬天到，血壓控制藥注意」記者會，關心民眾應多注意溫度變化，做好保暖措施...

0～1歲嬰兒衣物怎麼買？款式、特色、穿著眉角一次搞懂！

隨著寶寶出生的日子一天天接近，準爸媽在期待之餘，是否也在煩惱如何準備寶寶的用品呢？0～1歲的嬰兒用品多得讓人眼花撩亂。其中內外衣褲、浴巾、圍兜兜等衣物因為會與寶寶親密接觸，選購上格外需要留意。

公主遊輪宣布明年「重返台灣市場」有望增日韓航線

繼雲頂郵輪率先啟航，推出跳島、環島郵輪之後，各郵輪公司看好台灣防疫力與旅遊商機，紛紛規劃重啟航線。公主遊輪宣布，2021...

台南水情轉黃燈 黃偉哲：希望游泳池業者共體時艱

經濟部今宣布嘉義、台南地區的「水情提醒」，從11月18日起由綠燈轉為「夜間減壓供水」的黃燈，並在11月底會決定嘉義及台南...

熱門新聞

國旅孝親專案草案曝光 限定55歲以上、最高補助4500元

雙11喝起來！星巴克買一送一來了 連續3天優惠

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

影／1天盯手機6小時！5歲女童罕見罹患眼結石

六福村驚見「川普墓碑」網轟丟臉 園方發聲明解釋

雙11優惠吃不到？網揭1111大玩文字遊戲：今年完全沒購物慾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。