11月18日水情轉黃燈減壓供水 南市啟動抗旱機制

台南市18日起水情燈號調整為減壓供水黃燈，南市已啟動抗旱井、放流水等機制。市長黃偉哲提醒，南部進入枯水期，要求各機關澆灌及洗街用水由水資源回收中心供應，加強節水。

南部地區已進入枯水期，預期台南市水情，加以未來降雨機會有限，黃偉哲提早在10月28日召開抗旱節約用水會議，召集相關局處，研議機關、學校、業務、產業等面向節水宣導措施，及早停止噴水池、景觀等非必要用水，並要求各機關澆灌及洗街用水由本府水資源回收中心供應，加強節水。

台南市政府水利局表示，今年6月起降雨偏少，導致曾文水庫蓄水量較往年偏低(11日蓄水量1億1907萬噸，蓄水率23.42%)；台南水情燈號在10月26日轉為綠燈提醒。

本月7日「閃電」颱風襲台也未帶來顯著降雨，且因反聖嬰現象持續發展，未來預估明年春雨可能偏少，因此中央旱災應變中心今天決議，自18日起將原為水情提醒的綠燈，調整為減壓供水的黃燈，也就是夜間離峰及特定時段降低自來水管壓供水，同時停供行政機關及國營事業非急需或非必要用水。

針對19口抗旱井部分，水利局表示，已請台糖公司對於有出水量不足或出沙情況時，先行辦理洗井作業，確保正常每日可供應3萬噸；各工業區自主管理節約用水5%；黃偉哲日前偕同經濟部水利署、水公司等單位視察南化水庫及防淤隧道，了解整體水情應對措施。

另外，安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營水資源回收中心，每日總計可提供7790噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎民眾前往取用。