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基隆捷運八堵基隆最終案怎解？林右昌：3條件尋求共識

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運八堵基隆未定案怎解？林右昌：3條件尋求共識。記者游明煌／攝影
基隆捷運八堵基隆未定案怎解？林右昌：3條件尋求共識。記者游明煌／攝影

基隆捷運經北北基三首長和交通部長林佳龍協調後，提升為中運量，但目前先規畫到八堵，八堵站到基隆火車站如何規畫還待鐵道局和基隆市府有共識。多名議員今天詢問市長林右昌到底要如何進行，可以接受哪種方案？林右昌說，要把衝擊降到最低，最後可以完成捷運建設，也可以進行都市的縫合，這是他最在意的地方。他傾向於鐵道局評估出來各種方案後，讓議會和市民一起來討論，尋求共識。

今天下午議會總質詢議員蘇仁和等多名議是關心基隆捷運進度，因經北北基三首長和交通部長林佳龍協調後，目前有共識的是先做到八堵，八堵到基隆火車站因路廊無法共用，要等鐵道局和基隆市府有共識時再進行，議員希望市長說明八堵到基隆火車站部分要如何進行，採取何種方案。

議員童子瑋說，八堵到基隆路段因為鐵路，造成獅球五里及三坑車站周邊被劃分成兩側，希望透過捷運的規畫，有機會讓這個區塊重新縫合，對基隆的未來發展是好的。議員鄭文婷則關切，最後定案的方案到底是什麼。

林右昌說，他的想法是能和未來會展旅運大樓能銜接起來，台鐵從八堵到基隆車站目前是一個很狹窄的路廊，現在本來就有火車在行駛，必須考量一個很現實、很務實的問題，也就是在未來中運量捷運，如果要從八堵進到基隆車站時到底要怎麼蓋？

林右昌表示，是拆一邊蓋一邊？還是全部拆掉用接駁？或者是不同的形式，平面、地下、高架的考量，如果仔細想會碰到很多問題障礙，包括四軌或二軌的方案，如果是四軌的方案，可能要做拆除民宅的動作，這個地方上能不能接受？

其次，如果採用高架系統，會碰到兩座陸橋成功陸橋、31號橋的改建，這兩座橋又對基隆市的交通非常重要。所以八堵到基隆端的這一段，趁這個機會好好讓鐵道局提出不同的可能方案出來，基隆市現在被鐵路切成兩半，也趁這個機會進行都市的縫合，講起來簡單，但做起來很困難。

對基隆市最好的策略就，就是怎麼樣借力使力，藉由這次捷運的建設，順便把困擾基隆幾十年都市縫合的問題進行解決。到底最後鐵道局的方案會是什麼？目前我們比較傾向的是，讓鐵道局把不同方案利弊得失都列清楚，對基隆市交通的衝擊、施工期間上班族如何便利上班，都要考慮進去。

什麼方案能接受？林右昌說，要把衝擊降到最低，最後可以完成捷運建設，也可以進行都市的縫合，這是他最在意的方地方。他傾向於鐵道局評估出來各種方案後，讓議會和市民一起來討論，尋求共識。

基隆 捷運 林右昌

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